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Οι Dinosaur Jr. επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "There Near" και το single "Several Got Away".

Οι Dinosaur Jr. ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ "There Near", που κυκλοφορεί στις 28 Αυγούστου, δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο single "Several Got Away".

Dinosaur Jr.
Φωτ.: Jeff Fowler
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Πέντε χρόνια μετά το Sweep It Into Space, οι Dinosaur Jr. επιστρέφουν με νέο δισκογραφικό υλικό. Το θρυλικό alternative rock τρίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου, μέσω της Jagjaguwar, το There Near, το έκτο στούντιο άλμπουμ που ηχογραφεί από την επανένωσή του πριν από δύο δεκαετίες.

Μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο δείγμα, το "Several Got Away", συνοδευόμενο από βιντεοκλίπ σε σκηνοθεσία του Guy Kozak.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα βίντεο με αυτοσαρκαστική διάθεση και αισθητική που να θυμίζει «ταινία γυρισμένη στην πίσω αυλή», παραμένοντας πιστό στο ιδιαίτερο ύφος των Dinosaur Jr. Η αρχική έμπνευση προήλθε από έναν πίνακα του Henry Darger, όπου παιδιά καταδιώκονται από δύο γιγάντια πύρινα χέρια που αιωρούνται στον ουρανό. Από εκεί, η ιδέα εξελίχθηκε σε μια ιστορία εμπνευσμένη από την Αποκάλυψη, με τα μέλη του συγκροτήματος να πρωταγωνιστούν πρόθυμα μπροστά στην κάμερα.

Το There Near γράφτηκε σταδιακά, μέσα από σύντομες αλλά έντονες δημιουργικές περιόδους στη διάρκεια ενός έτους, στο Bisquiteen Studio του Amherst. Την παραγωγή και τις ηχογραφήσεις ανέλαβε σχεδόν εξ ολοκλήρου ο κλασικός πυρήνας της μπάντας: ο J Mascis στις κιθάρες και τα φωνητικά, ο Lou Barlow στο μπάσο και τα φωνητικά και ο Murph στα ντραμς, με τη συμβολή του μουσικού Ken Mauri σε πιάνο και όργανο.

Μιλώντας για τη στιχουργική του προσέγγιση, ο J Mascis παραδέχτηκε πως συχνά ούτε ο ίδιος γνωρίζει ακριβώς το νόημα των τραγουδιών την ώρα που τα γράφει.

«Δεν είμαι πάντα σίγουρος για το τι πραγματεύεται ένα τραγούδι όταν το γράφω. Υποθέτω ότι το νόημά του αποκαλύπτεται αργότερα. Χρησιμοποιώ τις λέξεις που λειτουργούν εκείνη τη στιγμή και επηρεάζομαι από όποια εσωτερικά ή παράξενα αναγνώσματα έχω στα χέρια μου. Προσπαθώ να μην το πολυσκέφτομαι. Και, για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ βαρετό που το Spotify εμφανίζει όλους τους στίχους. Πού είναι η διασκέδαση σε αυτό;»

Παράλληλα, οι Dinosaur Jr. ανακοίνωσαν και νέο κύκλο συναυλιών στη Βόρεια Αμερική για το φθινόπωρο, με στάσεις σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σιάτλ και το Όστιν. Η περιοδεία τους θα ξεκινήσει στις 10 Ιουλίου από το Kingston της Νέας Υόρκης, με τους Band of Horses.

 

 

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