Η Anchoress συνεργάζεται με τον James Dean Bradfield των Manic Street Preachers

Η The Anchoress μόλις κυκλοφόρησε το νέο της single "Throw Over Your Man", ακόμη ένα δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ As We Once Were, που κυκλοφορεί στις 7 Αυγούστου.

Στο τραγούδι συμμετέχει ο James Dean Bradfield των Manic Street Preachers, με τον οποίο η Catherine Anne Davies διατηρεί μακροχρόνια δημιουργική σχέση, έχοντας συνεργαστεί τόσο στις περιοδείες όσο και στο άλμπουμ των Manics, Resistance Is Futile (2018).

Μιλώντας στο NME, η Davies περιέγραψε το "Throw Over Your Man" ως «ένα είδος εορταστικού queer ύμνου», εμπνευσμένου από την αλληλογραφία της Virginia Woolf με τη Vita Sackville-West. Όπως εξήγησε, στόχος της ήταν να αποδώσει εκείνη τη μεθυστική αίσθηση της πρώτης ερωτικής έλξης, ενώ ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από επιστολή της Woolf προς τη Vita το 1927. Η ίδια, κάτοχος διδακτορικού στη λογοτεχνία και τη queer θεωρία, χαρακτήρισε τα γράμματα των δύο συγγραφέων «σηματοδότες από το παρελθόν για ένα μέλλον που τότε μόνο μπορούσε να φανταστούν», εξηγώντας πως ως queer έφηβη βρήκε μέσα τους μια βαθιά αίσθηση αναγνώρισης και ταύτισης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο προέκυψε η συμμετοχή του Bradfield. Όπως αποκάλυψε η Davies, αρχικά του ζήτησε απλώς να ηχογραφήσει κιθάρες για το κομμάτι. Εκείνος όμως πρόσθεσε αυθόρμητα και φωνητικά στο ρεφρέν, «για κάθε ενδεχόμενο», όπως της είπε. «Έτσι προέκυψε ένα τυχαίο ντουέτο», σχολίασε η τραγουδοποιός.

Η Davies δεν έκρυψε, επίσης, τη σημασία που είχαν οι Manic Street Preachers στη ζωή της, λέγοντας πως «άλλαξαν πραγματικά την πορεία της ζωής μου» και ότι η μουσική τους λειτούργησε ως μια μορφή προσωπικής εκπαίδευσης, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται μέχρι σήμερα τη σχέση της λογοτεχνίας με το rock τραγούδι. Πράγματι, η επιρροή του Bradfield στον ήχο της θα ακουγόταν ακόμη και χωρίς τα φωνητικά του.

Το "Throw Over Your Man" συνοδεύεται από visualiser σε σκηνοθεσία JJ Eringa, τα γυρίσματα του οποίου διακόπηκαν προσωρινά όταν η Davies έσπασε το χέρι της και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.