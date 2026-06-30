Η LP επιστρέφει με νέο άλμπουμ και καθηλώνει με το single «Love Is All I Have»

Η LP ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά της παγκόσμιας pop σκηνής. Το queer φαινόμενο με τη μοναδική φωνή και την αντισυμβατική σκηνική παρουσία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της στούντιο άλμπουμ με τίτλο Room 12, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου. Η κυκλοφορία του δίσκου θα συνοδευτεί από μια μνημειώδη περιοδεία, η οποία περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες headline εμφανίσεις της καριέρας της στο Ηνωμένο Βασίλειο, με highlight τους σταθμούς στο εμβληματικό O2 Brixton Academy του Λονδίνου και στο Manchester Apollo.

Ως πρώτη γεύση από αυτή την πολυαναμενόμενη, lavish παραγωγή, η LP μάς παρουσιάζει το blockbuster single "Love Is All I Have". Πρόκειται για μια ηχηρή και άκρως συναισθηματική επιστροφή, χτισμένη με αριστοτεχνικό τρόπο γύρω από τα γνώριμα και γεμάτα πάθος φωνητικά της. Το single συνοδεύεται από ένα οπτικά εντυπωσιακό και πολυτελές video clip σε σκηνοθεσία του Zack Mizurik, το οποίο βρίσκει την καλλιτέχνιδα να περιπλανιέται μοναχικά στις αίθουσες και τους κήπους μιας ιστορικής επαρχιακής έπαυλης, εντείνοντας την ατμόσφαιρα μελαγχολίας του κομματιού.

Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το single, η LP αποκάλυψε το πώς η αγνότητα της πρώτης ιδέας εξελίχθηκε σε έναν pop ύμνο, αλλά και το βαθιά προσωπικό βίωμα που κρύβεται στους στίχους.

«Το "Love Is All I Have" ξεκίνησε απλά, με ένα γιουκαλίλι και μια μελωδία», εξομολογείται η LP. «Ο επί χρόνια συνεργάτης μου, Mike Del Rio, με ενθαρρύνει πάντα να του πηγαίνω τέτοιου είδους κομμάτια όταν δουλεύουμε έναν δίσκο, γιατί λατρεύει την αυθεντικότητα και την καθαρότητα που κουβαλάνε. Με τράβηξε αμέσως η μελωδία και αυτή η διάχυτη αίσθηση του πόθου και της νοσταλγίας, όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα ένιωθα ότι κάτι έλειπε από την ιστορία που ήθελα να αφηγηθώ».

Η ίδια συμπληρώνει πως η ωριμότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία: «Μερικές φορές είσαι έτοιμος να μοιραστείς μια ιστορία μόνο όταν έρθει το σωστό timing. Ένιωθα ότι αυτό το τραγούδι ήταν κρυμμένο μέσα μου για χρόνια, περιμένοντας απλώς την κατάλληλη στιγμή για να γραφτεί. Στην πραγματικότητα, οι στίχοι αποτελούν ένα κράμα από διαφορετικούς χωρισμούς που έχω βιώσει. Έχοντας βρεθεί και στις δύο πλευρές μιας σχέσης, ένιωσα ότι αυτή τη φορά μπορούσα να αποτυπώσω με ακρίβεια τόσο την απαρηγόρητη απελπισία του ανθρώπου που εκλιπαρεί τον άλλον να μείνει, όσο και την ξαφνική ανακούφιση που νιώθεις όταν φεύγεις, πριν, φυσικά, αρχίσουν να σε κυκλώνουν οι τύψεις».

Κλείνοντας, η LP δίνει το δικό της στίγμα για τη φιλοσοφία της πίσω από τη σύνθεση: «Όπως συμβαίνει με πολλά από τα τραγούδια μου, έτσι κι αυτό έχει μια ξεκάθαρη εξέλιξη χαρακτήρα. Επιλέγω να γράφω για εμπειρίες που με έχουν πληγώσει βαθιά, όμως στη συνέχεια προσπαθώ να βρω μέσα από αυτές ένα μονοπάτι που οδηγεί στην ελπίδα. Σε τελική ανάλυση, αυτό που ψάχνω πάντα στη μουσική μου είναι η λυτρωτική εκείνη στιγμή όπου καταφέρνω να γίνω ο ήρωας της δικής μου ιστορίας».