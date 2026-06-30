Πληροφορίες

Morrissey vs. Τhe Smiths: Έχουμε spin off της γνωστής σαπουνόπερας με brand hijacking

Ελάχιστες μέρες μετά τη νέα δημόσια επίθεσή του στον Johnny Marr, ο Morrissey κυκλοφορεί το μέχρι πρότινος merchandise της μπάντας, αντικαθιστώντας όμως το όνομα των Smiths με... το δικό του!

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Την περασμένη εβδομάδα, πιστέψαμε πως είχαμε έστω season finale στη saga  Morrissey vs Marr. Φευ, ο Morrisey είχε όρεξη για συνέχεια. Τώρα άρχισε να διαθέτει μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού του καταστήματος, MPORIUM, νέα t-shirts βασισμένα στα εμβληματικά artwork των δίσκων των Smiths, Meat Is Murder (1985) και The Queen Is Dead (1986), αλλά παραποιημένα. Εκεί όπου επί τέσσερις δεκαετίες υπήρχε το λογότυπο “The Smiths”, πλέον αναγράφεται “Morrissey”.

Μία ακόμη μπλούζα αξιοποιεί τη θρυλική φωτογραφία της μπάντας έξω από το Salford Lads Club, τραβηγμένη το 1985 από τον Stephen Wright, που μπήκε στο εσωτερικό sleeve του The Queen Is Dead. Ένα still για το οποίο τον Απρίλιο, ο Μοrrissey δήλωσε ότι ήταν δική του ιδέα, την οποία οι άλλοι τρεις έβρισκαν μάλλον χαζή όταν την πρότεινε.



Η κίνηση του Moz έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τo τελευταίο πέσιμό του στο Johnny Marr, με αφορμή το επικείμενο ντοκιμαντέρ του BBC για τους Smiths. Ανάμεσα σε κατηγορίες τύπου, «ο Marr επιχειρεί να μονοπωλήσει την αφήγηση γύρω από την ιστορία του συγκροτήματος» και ότι «έχει διχάσει το κοινό σε στρατόπεδα Morrissey και Marr», ήταν και η υπενθύμιση ότι ο Marr ελέγχει πλέον τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των The Smiths, ενώ ο Morrissey υποστηρίζει πως αυτός επινόησε το όνομα και τους τίτλους των δίσκων.

Το τελευταίο fact υποθέτουμε πως είναι και ο λόγος για την αλλαγή ονόματος πάνω στα t-shirts – μένει να επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν, και πριν τα «κατεβάσει» από το e-shop κάποιο εξώδικο του Marr, αυτά διατίθενται προς 30 έως 35 λιρών, το ένα.

Μοz, ήρεμα στο λέμε, κάποια σύμβολα της ποπ κουλτούρας είναι μεγαλύτερα και από τους frontman.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Η LP επιστρέφει με νέο άλμπουμ και καθηλώνει με το single «Love Is All I Have»

Η LP επιστρέφει με νέο άλμπουμ και καθηλώνει με το single "Love Is All I Have"

Το νέο της άλμπουμ Room 12 κυκλοφορεί στις 2 Σεπτεμβρίου.

Morrissey vs. Τhe Smiths: Έχουμε spin off της γνωστής σαπουνόπερας με brand hijacking

Ελάχιστες μέρες μετά τη νέα δημόσια επίθεσή του στον Johnny Marr, ο Morrissey κυκλοφορεί το μέχρι...
Gene Simmons

Ο Gene Simmons λέει ότι «πλήρωσε» τη στάση του απέναντι στον Trump

Ο Gene Simmons υποστηρίζει ότι έχασε δουλειές μετά τις δηλώσεις του για τον Donald Trump,...

Featured

The Spoiled – When It Rains

The Spoiled – When It Rains

Οι The Spoiled επιστρέφουν με τη δεύτερη μεγάλη κυκλοφορία τους, "When It Rains", ένα σκοτεινό άλμπουμ που...
Οι Linkin Park «έβαλαν φωτιά» στην (ήδη καυτή) Φλωρεντία

Οι Linkin Park «έβαλαν φωτιά» στην (ήδη καυτή) Φλωρεντία

Βρεθήκαμε σε μία από τις στάσεις του "From Zero" tour και ζήσαμε μία συναυλία που θα θυμόμαστε για χρόνια.

Οι Offspring ήταν τα 90s, και τα 90s ήταν οι Offspring 

Οι The Offspring θα εμφανιστούν μαζί με τους Bad Religion στα πλαίσια της δέκατης επετείου του...

Best of Network