Morrissey vs. Τhe Smiths: Έχουμε spin off της γνωστής σαπουνόπερας με brand hijacking

Την περασμένη εβδομάδα, πιστέψαμε πως είχαμε έστω season finale στη saga Morrissey vs Marr. Φευ, ο Morrisey είχε όρεξη για συνέχεια. Τώρα άρχισε να διαθέτει μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού του καταστήματος, MPORIUM, νέα t-shirts βασισμένα στα εμβληματικά artwork των δίσκων των Smiths, Meat Is Murder (1985) και The Queen Is Dead (1986), αλλά παραποιημένα. Εκεί όπου επί τέσσερις δεκαετίες υπήρχε το λογότυπο “The Smiths”, πλέον αναγράφεται “Morrissey”.

Μία ακόμη μπλούζα αξιοποιεί τη θρυλική φωτογραφία της μπάντας έξω από το Salford Lads Club, τραβηγμένη το 1985 από τον Stephen Wright, που μπήκε στο εσωτερικό sleeve του The Queen Is Dead. Ένα still για το οποίο τον Απρίλιο, ο Μοrrissey δήλωσε ότι ήταν δική του ιδέα, την οποία οι άλλοι τρεις έβρισκαν μάλλον χαζή όταν την πρότεινε.





Η κίνηση του Moz έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τo τελευταίο πέσιμό του στο Johnny Marr, με αφορμή το επικείμενο ντοκιμαντέρ του BBC για τους Smiths. Ανάμεσα σε κατηγορίες τύπου, «ο Marr επιχειρεί να μονοπωλήσει την αφήγηση γύρω από την ιστορία του συγκροτήματος» και ότι «έχει διχάσει το κοινό σε στρατόπεδα Morrissey και Marr», ήταν και η υπενθύμιση ότι ο Marr ελέγχει πλέον τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των The Smiths, ενώ ο Morrissey υποστηρίζει πως αυτός επινόησε το όνομα και τους τίτλους των δίσκων.

Το τελευταίο fact υποθέτουμε πως είναι και ο λόγος για την αλλαγή ονόματος πάνω στα t-shirts – μένει να επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν, και πριν τα «κατεβάσει» από το e-shop κάποιο εξώδικο του Marr, αυτά διατίθενται προς 30 έως 35 λιρών, το ένα.

Μοz, ήρεμα στο λέμε, κάποια σύμβολα της ποπ κουλτούρας είναι μεγαλύτερα και από τους frontman.



