Οι Fat Dog ετοιμάζουν το νέο άλμπουμ "Cancel Me (I'm Tired)"

Μετά το θορυβώδες ντεμπούτο WOOF. το 2024, οι Fat Dog επιστρέφουν με το δεύτερο άλμπουμ τους, Cancel Me (I'm Tired), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου. Μαζί με την ανακοίνωση έδωσαν στη δημοσιότητα και το ομώνυμο single, που μόλις αναδείχθηκε Hottest Record από το BBC Radio 1.

Το νέο άλμπουμ αποτελείται από δέκα τραγούδια και κινείται με χαρακτηριστική άνεση ανάμεσα στην electro-pop, το electro-punk, τα rave ξεσπάσματα, τις κινηματογραφικές ενορχηστρώσεις, την ψυχεδέλεια και ακόμη και country αναφορές, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση του συγκροτήματος να αποδομεί και να επανασυνθέτει διαρκώς τον ήχο του.

Το ομώνυμο τραγούδι "Cancel Me (I'm Tired)" γεννήθηκε, σύμφωνα με τον τραγουδιστή και βασικό συνθέτη Joe Love, από έναν απρόσμενο συνδυασμό του "How Do You Sleep" του John Lennon και της σκέψης για το πώς θα ακούγονταν οι Altın Gün αν βρίσκονταν πολιορκημένοι από έναν αδυσώπητο club ρυθμό. Το βίντεο του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία του James Winstanley, ακολουθεί το συγκρότημα σε μια νυχτερινή έξοδο στο Soho του Λονδίνου, όπου προσπαθεί... να αποφύγει την «ακύρωση».

Το single διαδέχεται το "Go Fuck Urself", που κυκλοφόρησε τον Μάιο, ενώ έρχεται λίγο μετά την εμφάνιση των Fat Dog ως μοναδικού αγγλικού συγκροτήματος στη συναυλία των Kneecap στο Crystal Palace. Τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστούν ως support των Foo Fighters στις ευρωπαϊκές τους συναυλίες σε στάδια, πριν ξεκινήσουν τη δική τους περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη στα τέλη Οκτωβρίου.

Το WOOF. είχε καθιερώσει τους Fat Dog ως μία από τις πιο εκρηκτικές νέες παρουσίες της βρετανικής σκηνής, με εμφανίσεις που απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές, μεταξύ άλλων και στο Glastonbury Festival. Η εξαντλητική περιοδεία που ακολούθησε άφησε το αποτύπωμά της στα μέλη του συγκροτήματος, με τον Joe Love να επιστρέφει από τις ΗΠΑ και να ξεκινά αμέσως τη δημιουργία του δεύτερου δίσκου, έχοντας πλέον περισσότερα να πει στιχουργικά.

Στο Cancel Me (I'm Tired) οι Fat Dog καταπιάνονται με θέματα όπως οι εξαρτήσεις, οι οικογενειακοί δεσμοί, η αγάπη, η τεχνητή νοημοσύνη, η καταγωγή και οι εξωγήινοι, διατηρώντας την ανεξέλεγκτη ενέργεια του ντεμπούτου τους, αλλά παρουσιάζοντάς την αυτή τη φορά σε ακόμη πιο φιλόδοξη και πολυδιάστατη κλίμακα.