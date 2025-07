Οι Hotel Lux ανακοίνωσαν το δεύτερο (πολυαναμενόμενο) άλμπουμ τους

«Το "Costermonger" είναι σαν μια μουσική μετάφραση ενός ντοκιμαντέρ του BBC, που καταγράφει την άνοδο και την πτώση της αγοράς του Deptford, του High Street και των γύρω εργατικών κατοικιών», εξηγεί η μπάντα. «Ο τίτλος παραπέμπει σε μια λέξη της cockney αργκό για τους μικροπωλητές. Δυστυχώς, τα θέματα που θίγουν οι στίχοι παραμένουν το ίδιο επίκαιρα όσο θα ήταν και το 1967, όταν ο δήμος του Lewisham ξεκίνησε να κατεδαφίζει τις δημοτικές κατοικίες».

Το Costermonger ακολουθεί το προηγούμενο single τους, "Another One Gone", και σηματοδοτεί την πρώτη τους κυκλοφορία μετά από δύο χρόνια σιωπής, από τότε δηλαδή που παρουσίασαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Hands Across The Creek, το 2023.

Για το επερχόμενο άλμπουμ τους, The Bitter Cup, οι Hotel Lux αποφάσισαν να αναλάβουν την παραγωγή μόνοι τους. «Ήταν κάτι που μας φάνηκε απολύτως φυσικό, αλλά και απολύτως αναγκαίο», λέει ο κιθαρίστας Sam Coburn. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Big Jelly Studios, και η μπάντα ένιωσε για πρώτη φορά αρκετά σίγουρη ώστε να οδηγήσει τον ήχο της με τα δικά της χέρια. «Αν δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, τότε ποιον;», προσθέτει ο άλλος κιθαρίστας, Max Oliver.

Το συγκρότημα ξεκινά περιοδεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, με σταθμούς σε πόλεις όπως το Σέφιλντ, το Νιουκάστλ, το Εδιμβούργο, το Κάρντιφ, το Νόριτς, το Μπράιτον, το Λονδίνο και αλλού.