Στο ντοκιμαντέρ "Stans" ο Eminem κοιτάει στα μάτια τους πιο κολλημένους φαν του

Το Stans είναι το επερχόμενο ντοκιμαντέρ που έχει στα σκαριά ο Eminem, ένα ταξίδι μέσα στην πιο αλλόκοτη και παρεξηγημένη σχέση στον κόσμο της μουσικής: εκείνη του καλλιτέχνη με τους φαν του. Ή μάλλον, με τους φαν του τύπου "Stan". Εκείνους που δεν σταμάτησαν ποτέ να γράφουν, να ελπίζουν, να στέλνουν γράμματα. Αυτούς που νόμιζαν (ή ήθελαν να πιστεύουν) ότι ξέρουν τον Marshall προσωπικά.

Το trailer που μόλις κυκλοφόρησε ανοίγει με τον ορισμό του «Stan» όπως τον έχουν καταγράψει τα λεξικά Oxford και Merriam-Webster: “an overzealous or obsessive fan, especially of a particular celebrity”. Και μετά, ξεκινά το πανηγύρι: αρχειακό υλικό από συναυλίες, φωνές να ρωτούν «Γιατί έγραψες το Stan;», «Ήταν αληθινός ο Stan;», «Γιατί μοιράζεσαι τόσα πολλά για σένα μέσα απ’ τα τραγούδια σου;»

Μπορεί να μοιάζει με μια καταραμένη φαντασίωση, αλλά είναι πραγματικότητα. Και είναι λίγο τρομακτικό.

Το "Stan" κυκλοφόρησε το 2000. Ένα κομμάτι με τη φωνή της Dido, κι έναν Eminem που έπαιζε τον ρόλο ενός εμμονικού θαυμαστή. Ήταν η εποχή που το MTV έπαιζε ακόμη μουσικά βίντεο και οι κασέτες VHS με freestyle γύρναγαν από χέρι σε χέρι. Το κομμάτι έγραψε ιστορία, όχι μόνο για τη μουσική του αξία, αλλά γιατί έβαλε λέξεις στη σύγχρονη παράνοια της φήμης. Ο Stan δεν ήταν απλά φαν. Ήταν κάποιος που πίστευε ότι είναι ο Eminem. Ότι μοιράζονται κάτι παραπάνω από στίχους.

Και τώρα, 24 χρόνια μετά, η ιδέα επιστρέφει. «Είναι σαν να σε πιέζει το μέσα σου, κι απ’ έξω να είναι χειρότερα». Στις δηλώσεις του, ο Em δεν κρατάει κανένα φιλτράκι. «Ο κόσμος είναι γεμάτος χαρούμενους ανθρώπους σε πρώην αυτοκρατορίες», λέει. «Αλλά εγώ νιώθω αυτό το βάρος, αυτή την αηδία που με πιέζει κάθε μέρα. Με πνίγει». Και κάπως έτσι το Stans είναι μια ανθρώπινη απάντηση: μια σειρά από αληθινούς ανθρώπους που τον ακολούθησαν μέχρι την άκρη του προσωπικού του γκρεμού, και, με κάποιον τρόπο, είδαν εκεί κάτι που τους έσωσε.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί μόνο για ένα weekend, από τις 7 Αυγούστου, σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες. Όχι γιατί το Em ενδιαφέρεται για box office. Αλλά γιατί, όπως πάντα, ήθελε να πει κάτι και το είπε όπως ήξερε: ωμά, αιχμηρά, χωρίς ρετουσάρισμα. Ένα φιλμ για την τρέλα της φήμης, για το "εγώ" που διαλύεται σε εκατομμύρια "εσείς", και για τη γραμμή που κανείς δεν ξέρει ποιος την πέρασε πρώτος. Γιατί τελικά, ο Stan δεν ήταν απλά ένας τρελός φαν. Ήταν το τέρας που γεννάει η ανάγκη για σύνδεση. Και η απάντηση του Eminem; «Ήμουν πάντα εδώ. Εσύ πού ήσουν;».