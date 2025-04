Η Charli XCX σκέφτεται μήπως και... συνεχίσει να είναι "Brat"!

Φαίνεται πως η Charli XCX περνάει δύσκολα τελευταία. Γιατί, όπως μας ενημέρωσε με ένα συγκινητικό βίντεο στο TikTok, δεν μπορεί να αφήσει πίσω της το έπος του Brat — ένα άλμπουμ που ξεκίνησε ως σάουντρακ του αχαλίνωτου καλοκαιρινού ηδονισμού και κατέληξε, κάπως, να απασχολεί ακόμα και τα think tanks της Καμάλα Χάρις. (Ναι, διότι τί είναι η παγκόσμια πολιτική σκηνή αν όχι το φυσικό πεδίο μάχης για lime green εξώφυλλα και φράντζες γεμάτες υπαρξιακό άγχος;)...

Τέλος πάντων, αφού κατέκτησε τα πάντα —μέχρι και τις χειραψίες των επικοινωνιολόγων—, η Charli εμφανίστηκε στο Coachella για να ανακοινώσει, με το δράμα μιας αρχαίας τραγωδού, ότι το Brat τελειώνει. Το μήνυμα στην οθόνη πίσω της έγραφε: “Μaybe it’s time for a different kind of summer?” — υπονοώντας ίσως ένα καλοκαίρι με λιγότερη ηλεκτρονική νεύρωση και περισσότερη υπαρξιακή κόπωση, πριν απαριθμήσει τους καλλιτέχνες και τους σκηνοθέτες που είναι έτοιμοι να αναλάβουν φέτος. (Λες και είχαμε καμία όρεξη για "διαφορετικά" καλοκαίρια μέσα στη γενική κατάρρευση).

Η λίστα των νέων καλλιτεχνών που θα μας σώσουν περιλάμβανε — με περίσσεια φαντασία — ονόματα όπως η Lorde και οι Haim. Ανατριχίλα. Αλλά η Charli, δεν άντεξε. Στο νέο TikTok παραδέχτηκε ότι ίσως τελικά να μη θέλει να αφήσει το Brat. Γιατί το Brat, λέει, είναι “ο εαυτός της”. (Και ποιοι είμαστε εμείς να της αφαιρέσουμε το δικαίωμα να είναι για πάντα ένα ηχητικό meme με πράσινο φόντο;).

Με γνήσια φιλοσοφική διάθεση —κάτι ανάμεσα σε Νίτσε και εφηβικό ημερολόγιο— συλλογίζεται για τη ζωή και το θάνατο της pop κουλτούρας: «Πότε γίνεται κάποιος τόσο υπερκορεσμένος που ο κόσμος εύχεται να εξαφανιστεί; Πότε είναι πιο cool να μείνεις λίγο παραπάνω και να δεις το σύστημα να σε καταβροχθίζει αργά;».

Η Charli δηλώνει μαγνητισμένη από αυτήν την ένταση. (Σχεδόν τη φαντάζομαι να καπνίζει ένα τσιγάρο σαν τον Σαρτρ σε κάποιο after, 6 το χαράματα).

Όπως και να έχει πάντως, πέρα από την πλάκα, η Brat εποχή —όπως και τα περισσότερα καλοκαίρια της ζωής μας— δεν θέλει να πεθάνει. Και όσο υπάρχουν TikToks, lime πράσινες αισθητικές και πολιτικοί που χορεύουν αμήχανα, μάλλον δεν πρόκειται.

