Evanescence: Κυκλοφόρησαν το νέο τους single "Afterlife" από τη σειρά του Netflix "Devil May Cry"

Οι Evanescence παρουσίασαν το ολοκαίνουργιο single τους, "Afterlife".

Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στη νέα animated σειρά Devil May Cry, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Πέμπτη 3 Απριλίου.

Μια ατμοσφαιρική και δυναμική επιστροφή

Το κομμάτι ξεκινά με μια ατμοσφαιρική εισαγωγή, όπου η Amy Lee τραγουδά:

"Hide before the floodgates open / Can we just lie here until it’s all over? / I hear the violence coming / Turn and run inside / You build your walls, but can’t forget the hate / You hide…"

Στη συνέχεια, το τραγούδι κορυφώνεται σε ένα δραματικό και εκρηκτικό ρεφρέν, όπου η Lee δηλώνει: "Save me from this pain and fill the hole inside / You wonder why I’m all out of tears to cry / Today I’m not afraid to die"

Το κομμάτι έχει γραφτεί από την Amy Lee και τον Alex Seaver των Mako, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο Nick Raskulinecz και ο Seaver. Παράλληλα, κυκλοφόρησε και ένα επίσημο lyric video εμπνευσμένο από τη σειρά Devil May Cry.

Η νέα σειρά και η μουσική των Evanescence

Η επερχόμενη σειρά του Netflix, σε δημιουργία του Adi Shankar, βασίζεται στο δημοφιλές video game franchise της Capcom.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή: «Σκοτεινές δυνάμεις προσπαθούν να ανοίξουν την πύλη μεταξύ του ανθρώπινου και του δαιμονικού κόσμου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Dante, ένας ορφανός κυνηγός δαιμόνων, που αγνοεί πως η μοίρα και των δύο κόσμων εξαρτάται από αυτόν».

Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, μια «εναλλακτική εκδοχή» του "Afterlife" θα εμφανιστεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σειράς.

Το μέλλον των Evanescence

Οι Evanescence εργάζονται εντατικά πάνω στη δημιουργία νέας μουσικής. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Loudwire, η Amy Lee αποκάλυψε πως η μπάντα βρίσκεται “σε μια βαθιά δημιουργική διαδικασία” για το επόμενο άλμπουμ τους, ενώ παράλληλα δούλεψαν σε κάποια πλευρικά projects, όπως το "Afterlife".

Η Lee τόνισε ότι αυτό το κομμάτι σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μπήκαν στο στούντιο μετά το "The Bitter Truth" (2021), δηλώνοντας: «Περάσαμε φανταστικά, είμαστε ευγνώμονες για αυτή την ευκαιρία».

Επιπλέον, οι Evanescence θα εμφανιστούν ως support σε συναυλίες των My Chemical Romance, Metallica και Halsey μέσα στο 2025, ενώ θα συμμετάσχουν στο Louder Than Life Festival τον Σεπτέμβριο στο Λούισβιλ, Κεντάκι.