Οι The Darkness εξερευνούν ζητήματα «φύλου» και «μισούν τον εαυτό τους» στο νέο τους τραγούδι "I Hate Myself"

Οι The Darkness μοιράστηκαν ένα μουσικό βίντεο για το τελευταίο τους single "I Hate Myself", στο οποίο μιλούν τους ρόλους των δύο φύλων και το μίσος για τον εαυτό μας.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα ως δεύτερο δείγμα από το όγδοο άλμπουμ Dreams On Toast του Justin Hawkins και των συνεργατών του, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Μαρτίου μέσω της Cooking Vinyl.

Μιλώντας προηγουμένως για το γεμάτο ενέργεια, εμπνευσμένο από την punk κομμάτι, ο Hawkins εξήγησε: «Επιτέλους, ένας χαρούμενος, θορυβώδης εορτασμός του μίσους για τον εαυτό μας! Νομίζω ότι χωρίς τύψεις μαθαίνουμε λιγότερα από τις εμπειρίες μας, με το να τις αρνούμαστε. Είναι σαν να στερούμε από τον εαυτό μας την ευκαιρία να αναπτυχθεί. Ήρθε λοιπόν η ώρα να τραγουδήσουμε αυτή την ανεβαστική ωδή στις τύψεις, με την ελπίδα ότι δεν θα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη και ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί».

Στους στίχους ο frontman θυμάται τους αγώνες του μετά τη διάλυση μιας σχέσης, αν και το κάνει με μια γλαφυρή, αυτοσαρκαστική προσέγγιση. Τραγουδά "There goes a girl I was incredibly cruel to/ I thought that she was in my way/ The girl I adore/ She don’t wanna know me any more/ I hate myself I hate myself I do/ I hate myself so you don’t have to."