H Katy Perry δίνει στους fans της ως «χριστουγεννιάτικο δώρο» τέσσερα νέα τραγούδια

Η Katy Perry μοιράστηκε μια deluxe έκδοση του πρόσφατου άλμπουμ της 143, που περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια. Η ποπ σταρ κυκλοφόρησε την αρχική έκδοση του έβδομου στούντιο δίσκου της τον Σεπτέμβριο, με τα singles "Woman’s World" και "Lifetimes".

Στις 20 Δεκεμβρίου, η Perry ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την άφιξη του 1432 με 15 κομμάτια. «ΞΥΠΝΗΣΑ και ήθελα να δώσω στις KatyCats μου ένα δώρο από τις πρώτες γιορτές», έγραψε.

«Σε όλους όσους ΕΧΟΥΝ ΚΑΡΔΙΑ, σας εύχομαι ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΔΑΚΡΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ. Θα είμαι πάντα κοντά σας, ανεξάρτητα από το αν είστε στα πάνω ή τα κάτω σας. Το 1432 είναι εδώ, ΟΚ!»

Η ανακοίνωση της τραγουδίστριας ενσωμάτωσε με έξυπνο τρόπο τους τίτλους των πρόσθετων, ακυκλοφόρητων τραγουδιών "OK", "I Woke Up", "Has A Heart" και το εποχικό "No More Tears For New Year’s".

Το "OK" είναι πιο κοντά στο άλμπουμ από άποψη ύφους και είναι ένα δροσερό ποπ νούμερο με ηλεκτρική κιθάρα, όπου η Perry καθησυχάζει κάποια φίλη της καθώς εκείνη κοιτάζει αισιόδοξα μπροστά, σ' ένα λαμπρό μέλλον.