Το "Single Ladies" της Beyoncé ξεπερνά τα 1 δισεκατομμύριο streams στο YouTube

Ένα «δαχτυλίδι» ζήτησε η Queen B στο "Single Ladies" αλλά πήρε ένα δισεκατομμύριο προβολές από τους fans της. Καθόλου κακός συμβιβασμός. Το εμβληματικό μουσικό βίντεο της Beyoncé για το "Single Ladies (Put a Ring on It)" λίγο αφότου η καλλιτέχνιδα ανακηρύχθηκε Νο. 1 καλύτερη ποπ σταρ του Billboard του 21ου αιώνα, ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube 15 ολόκληρα χρόνια μετά. Το clip είναι το δεύτερο visual που έπιασε αυτό το ρεκόρ προβολών μετά το "Halo".

Στο ασπρόμαυρο βίντεο διάρκειας τριάμισι λεπτών, η Beyoncé πλαισιωμένη από δύο άλλες χορεύτριες με μακριά μαύρα κορδόνια, χορεύει με την καρδιά της για το σύνολο του ενδυναμωτικού, τρελά catchy single από το άλμπουμ I Am… Sasha Fierce. «If you liked it then you shoulda put a ring on it/ Don’t be mad once you see that he want it», τραγουδάει, κοιτάζοντας την κάμερα.

Τόσο το κομμάτι όσο και τα visuals είναι από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην καριέρα της Bey. Εκτός από το "Single Ladies" που ήταν για τέσσερις εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 το 2008, η σκηνοθεσία από τον Jake Nava της χορευτικής σκηνής και η χορογραφία των Frank Gatson Jr. και JaQuel Knight έδωσαν στην επί 32 φορές νικήτρια Grammy την ευκαιρία να καθορίσει μια ολόκληρη γενιά με τις κινήσεις της, οι οποίες εξακολουθούν να αναπαράγονται μέχρι σήμερα.