H Mariah Carey αποκαλύπτει τα εξώφυλλα δύο νέων εκδοχών του "All I Want For Christmas is You"

Χριστούγεννα χωρίς Mariah Carey δεν γίνονται! Η καλλιτέχνιδα μπορεί να παραπονέθηκε πρόσφατα στα social ότι κάθε χρόνο την πιέζουν να εναρμονιστεί με το κλίμα των Χριστουγέννων αλλά τελικά δεν απογοήτευσε τους fans της.

Η Carey ξεκίνησε τη χριστουγεννιάτικη σεζόν λίγο νωρίς φέτος αποκαλύπτοντας το εξώφυλλο για δύο από τις τέσσερις νέες φυσικές εκδοχές του διαχρονικού χριστουγεννιάτικου hit "All I Want For Christmas Is You".

«Ενώ σίγουρα δεν είναι καιρός να ακούσουμε χριστουγεννιάτικη μουσική ακόμα, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια γεύση από το #MerryChristmas30!», έγραψε η Carey στο X. «Ως ένας φόρος τιμής για το αρχικό εξώφυλλο του άλμπουμ, εδώ είναι το εξώφυλλο για δύο από τα τέσσερα νέα φυσικά single του "All I Want For Christmas Is You"»

While it is definitely not time to listen to Christmas music yet ‼️ I wanted to share a glimpse of #MerryChristmas30 🎄with you! An homage to the original album cover, here is the cover art for two of the four new “All I Want For Christmas Is You” physical singles... available… pic.twitter.com/BCG4gJ3jEv