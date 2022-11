Μια guest εμφάνιση έκανε η Phoebe Bridgers κατά τη διάρκεια του set της Lorde στο Primavera Sound Sāo Paolo στις 6 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας στο κοινό ένα ντουέτο του κομματιού “Stoned at the Nail Salon”.

Η Lorde είχε προσλάβει προηγουμένως την Bridgers και για τη studio version του κομματιού, όπου και χαρίζει τα backing vocals της, με αυτό να εμφανίζεται επίσημα στον δίσκο του 2021, Solar Power.

Στην εκτέλεση του κομματιού στο Primavera Sound Sāo Paolo δεν ήταν μόνο οι δύο αγαπημένες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν το κομμάτι, μιας που το ενθουσιώδες κοινό φαίνεται να τις συνόδευσε σε πολλές από τις στιγμές του στα φωνητικά. Οι δύο τους φάνηκαν μάλιστα συγκινημένες από την αντίδραση των θαυμαστών τους, ενώ αγκαλιάστηκαν εγκάρδια μετά το τέλος του ντουέτου.

Δείτε υλικό από την κοινή τους εμφάνιση:

Lorde, Phoebe Bridgers and the entire crowd singing “Stoned at the Nail Salon” together ❤️#SolarPowerTour



pic.twitter.com/6mXQD4tylf