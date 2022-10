Την κυκλοφορία του ντεμπούτου δίσκου του, Signs of Life, έκανε γνωστή ο Neil Gaiman, κάνοντας μια δυναμική στροφή από τη συγγραφή στον κόσμο της μουσικής. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε με την αυστραλιανή ορχήστρα, FourPlay String Quartet, και το project αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου του 2023 από την Instrumental Recordings. Τα δύο πρώτα singles, “Bloody Sunrise” και “Credo” είναι ήδη διαθέσιμα για stream.

Ο Gaiman ξεκίνησε να εργάζεται με την FourPlay String Quartet το 2010, όταν ανατέθηκε στην ορχήστρα να γράψει το soundtrack για μια performance του για το The Truth Is a Cave in the Black Mountains. Έκτοτε, οι καλλιτέχνες άρχισαν να γράφουν μαζί μουσική, εμπνευσμένη από το Zodiac.

Ο δίσκος που αναμένεται να κυκλοφορήσει περιλαμβάνει κομμάτια του Gaiman και του κουαρτέτου, όπως και ποιήματα και ιστορίες του δημιουργού, δύο “covers” κομματιών προηγούμενων projects του και ένα instrumental εμπνευσμένο από τη συνολική δουλειά του.

Δείτε το artwork και την tracklist του Signs of Life πιο κάτω και δείτε τον Gaiman να τραγουδά μαζί με τη Lara Goodridge στο video του “Bloody Sunrise”.

Signs of Life Artwork:

Signs of Life Tracklist: