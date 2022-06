Μια συναυλία των Coldplay στο New Jersey crash-αρε ο Bruce Springsteen, κάνοντας την εμφάνιση του συγκροτήματος επικών διαστάσεων.

Το Αφεντικό συμμετείχε στις ερμηνείες των κομματιών "Working on a Dream" και "Dancing in the Dark", με τον frontman μάλιστα των Coldplay, Chris Martin, να μοιράζεται με το κοινό ότι έχει ένα τατουάζ στο σώμα του με το “Working on a Dream”.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμαστές των καλλιτεχνών βιντεοσκόπησαν τη στιγμή και μπορείτε να δείτε σχετικό υλικό πιο κάτω.

Το set των Coldplay περιλάμβανε μεταξύ άλλων και τα κομμάτια “The Scientist,” “Sparks” και “In My Place”, όπως και νεότερα hits τους όπως το BTS-assisted “My Universe” και “Higher Power”.

We were joking that the only thing that could make the @coldplay show at MetLife any more epic would be if they brought out Bruce Springsteen for a couple songs, and then they brought out Bruce @springsteen for a couple songs 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/t8ehFGUxlL