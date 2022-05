Το πρώτο επεισόδιο της μίνι σειράς ντοκιμαντέρ τους, Making Blue Lullaby, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Wolf Alice, το οποίο και πραγματεύεται τις ηχογραφήσεις του επερχόμενου δίσκου τους, Blue Lullaby.

Η μπάντα από το Βόρειο Λονδίνο κυκλοφόρησε μάλιστα μια εκδοχή νανουρίσματος του κομματιού της “The Last Man On Earth” από το 2021 μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Blue Lullaby αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 24 Ιουνίου από την Dirty Hit.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρώτο επεισόδιο της μίνι σειράς ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Stroma Cairns. Στο τετράλεπτο video εμφανίζεται η Ellie Rowsell με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, όσο ηχογραφούν κομμάτια τους στο Paul Epworth‘s Church Studios στο Crouch End του Βόρειου Λονδίνου.

Director: Stroma Cairns

Camera: Stroma Cairns and Jonah Francis West

Interviews: Jonah Francis West

Producer: Imogen West / In The Company Of