Το score της νέας σειράς του Netflix, Along For The Ride, έγραψαν οι Beach House, η οποία και αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της στις 22 Απριλίου.

Το αγαπημένο dream-pop duo από τη Βαλτιμόρη δοκιμάζεται στη δημιουργία ενός τηλεοπτικού score για πρώτη φορά και λίγο μόλις καιρό μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου, Once Twice Melody.

Το Along For The Ride αποτελεί τη διασκευή του μυθιστορήματος της Sarah Dessen και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Sofia Alvarez (συγγραφέως των To All The Boys I’ve Loved Before και To All The Boys: P.S. I Still Love You).

Το cast περιλαμβάνει τους Emma Pasarow (Am I OK?), Belmont Cameli (Saved By The Bell), Andie MacDowell (Groundhog Day), Dermot Mulroney (My Best Friend’s Wedding) και Kate Bosworth (Superman Returns). Η indie rocker, Samia, εμφανίζεται επίσης στη σειρά.

Δείτε εδώ το trailer του Along For The Ride: