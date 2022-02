Το single θα είναι διαθέσιμο στο YouTube σε λίγες μόλις ώρες, ενώ θα περιλαμβάνεται στον νέο δίσκο του τραγουδοποιού με τίτλο Chloë and The Next 20th Century

Το ολοκαίνουριο single του με τίτλο “Q4” είναι έτοιμος να μοιραστεί με το κοινό ο Father John Misty, έχοντας ήδη αναρτήσει ένα μικρό preview αυτού στο YouTube. Το κομμάτι θα είναι πλήρως διαθέσιμο για ακρόαση από τις 16.00 το απόγευμα, τοπική ώρα.

Το “Q4” περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο του τραγουδοποιού με τίτλο Chloë and The Next 20th Century.

Πρόκειται για το δεύτερο single του δίσκου μετά το “Funny Girl” του προηγούμενου μήνα, ενώ αυτό συνοδεύεται από ένα video σε σκηνοθεσία Grant James.

Το Chloë and The Next 20th Century, είναι ο πέμπτος δίσκος του Tillman υπό το όνομα Father John Misty, και πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 8 Απριλίου από τις Sub Pop και Bella Union. Πρόκειται για το follow up του God’s Favorite Customer από το 2018, ενώ αυτός ηχογραφήθηκε για ακόμη μια φορά με τον επί χρόνια co-producer του Tillman, Jonathan Wilson.

Συντονιστείτε εδώ σε λίγες ώρες για να ακούσετε το “Q4”: