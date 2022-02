Σε ένα νέο κομμάτι συνεργάστηκε ο Matt Berninger των National μαζί με την Nashville-based τραγουδίστρια και στιχουργό, Caroline Spence, με τίτλο “I Know You Know Me”.

«Το “I Know You Know Me” είναι ένα κομμάτι για τη σύνθετη ομορφιά του να σε γνωρίζει κάποιος καλά, ιδιαίτερα σε στιγμές που νιώθεις χαμένος» ανέφερε σε σχετικές της δηλώσεις η Caroline Spence. «Όλοι μας έχουμε στιγμές που θέλουμε να κρυφτούμε, και είναι ιδιαίτερα ενδυναμωτικό το να έχουμε κάποιον που να μας κάνει να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας. Έτσι προέκυψε αυτό το κομμάτι», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο Matt Berninger κυκλοφόρησε το 2020 τον πρώτο του solo δίσκο με τίτλο Serpentine Prison, ενώ έκτοτε έχει συνεργαστεί με την Julia Stone, έχει διασκευάσει το “I’m Waiting for a Man” των Velvet Underground και έχει συγγράψει τους στίχους για το musical Cyrano, με τον Peter Dinklage στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Caroline Spence από την άλλη, κυκλοφόρησε τον δίσκο Mint Condition το 2019, ενώ ο επόμενος δίσκος της αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2022.

Ακούστε εδώ το “I Know You Know Me”: