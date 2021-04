Κι απ' την άλλη, πολλοί μουσικοί που φλερτάρουν με την ποπ κουλτούρα δημιούργησαν δίσκους που θυμίζουν άλμπουμ κλασικής μουσικής. Αλλά και διευθυντές ορχήστρας, όπως ο Κουρετζής, που εδώ διευθύνει την ορχήστρα του σε έργο του Στραβίνσκι, έχουν rock attitude.

Ο Μάκης Μηλάτος συγκέντρωσε (κάτι απ' όλα αυτά) σε ένα mixtape. Μέρες που είναι...

Και μας λέει: "Καλό Πάσχα κι αν είναι κάτι να αναστηθεί, ας είναι η ανθρώπινη επαφή και το άγγιγμα".

Ακολουθεί και το track list του mixtape:

Frank Zappa – Semi-Fraudulent

Igor Stravinsky – Le Sacre du Printems

William Orbit – Adagio for Strings

Frank Zappa – Lucy’s Seduction of a Bored Violinist

Max Richter – Spring

Ludovico Einaudi – Night

Radiohead – Exit Music (for a film)

The Doors – Spanish Caravan

Richard Reed Parry – Quartet for Heart and Breath

Ludovico Einaudi – Lady Labyrinth

Beth Gibbons – Lento e Largo

William Orbit – Opus 132

Procol Harum – A Whiter Shade of Pale

The Beach Boys – Lady Lynda

The Doors – Waiting for the Sun

Ray Manzarek – The Wheel of Fortune (O Fortuna)

Beatles – Hey Jude

Nova Nova – Tristesse

Schiller – Gymnopedie No1

Max Richter – Path 19

Beatles – Because

Sting – Fine Knacks for Ladies

Kamasi Washington – Clair de Lune