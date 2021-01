Ντοκιμαντέρ για τα Abbey Road Studios θα γυρίσει η κόρη του Paul McCartney, Mary McCartney

Φωτογραφία: Grace Guppy

Πίσω στο 1931, η Gramophone Company άνοιξε ένα στούντιο στον δρόμο Abbey του Λονδίνου. Εννέα δεκαετίες μετά τα Abbey Road Studios αποτελούν από τα θρυλικότερα μουσικά στούντιο, που έχουν φιλοξενήσει μερικούς από τους σπουδαιότερους μουσικούς της pop και rock μουσικής και σε αυτά έχουν ηχογραφηθεί μερικοί από τους σπουδαιότερους δίσκους όλων των εποχών.

Ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία των στούντιο του Abbey Road ετοιμάζει τώρα η Mary McCartney, κόρη του Paul και της Linda McCartney.

Η ταινία που θα έχει τίτλο If These Walls Could Sing θα είναι μάλιστα το πρώτο ντοκιμαντέρ που θα έχει πρόσβαση μέσα στα στούντιο. Την παραγωγή θα αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ John Battsek (γνωστός για τα Searching for Sugar Man, One Day in September) για λογαριασμό των Mercury Studios, ενός νέου εγχειρήματος της Universal.

Η ίδια η McCartmey δήλωσε για τα Abbey Road Studios: «Κάποιες από τις πρώτες μου αναμνήσεις σαν μικρό παιδί προέρχονται από τα Abbey Road. Ήθελα πολύ καιρό να πω την ιστορία αυτού του ιστορικού μέρους και δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ με κάποια καλύτερη ομάδα από αυτή του John και των Mercury Studios για να κάνω αυτή τη δημιουργική φιλοδοξία, πραγματικότητα».

Το If These Walls Could Sing αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, οπότε και τα στούντιο θα σβήνουν και επίσημα τα 90 τους κεράκια.