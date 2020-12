Ο μουσικός ερμήνευσε το "All You’re Dreaming Of".

Το περασμένο Σάββατο (5/12), ο Liam Gallagher μετέδωσε μια live του εμφάνιση με τίτλο "Down by the River Thames". Σε αυτή, ο μουσικός ανέβηκε στο κατάστρωμα ενός σκάφους στον Τάμεση, για να παίξει ζωντανά.

Για να δώσει μια γεύση από την εμφάνισή του αυτή, ο Gallagher έκανε διαθέσιμη μέσα από την εκπομπή του Jimmy Fallon, μια μέρα νωρίτερα, την performance του στο νέο του, εορταστικό single, "All You're Dreaming Of".

Μπορείτε να δείτε το βίντεο παρακάτω: