Η πρώτη #LoveRecordStores Day μας φέρνει ειδικές κυκλοφορίες από Radiohead, Oasis, Libertines, μεταξύ άλλων

Την ευκαιρία να αποκτήσουμε ειδικές κυκλοφορίες δίσκων ονομάτων όπως οι Radiohead, οι Oasis, οι Libertines, οι Arctic Monkeys και πολλοί άλλοι, θα έχουμε στην πρώτη #LoveRecordStores Day που θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου.

Σε αυτή την πρωτοβουλία υπάρχει συνεργασία με διάφορα labels σε limited edition κυκλφοορίες δίσκων και ανάμεσα σε αυτούς που θα έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε, περιλαμβάνεται μια picture disc έκδοση του Definitely Maybe των Oasis, το Moon Shaped Pool των Radiohead σε λευκό βινύλιο και το Up The Bracket των Libertines σε κίτρινο βινύλιο.

Ο Tim Burgess των Charlatans που είναι ο ambassador της #LoveRecordStores Day δήλωσε σχετικά: «Θα είμαι ο πρώτος στην ψηφιακή ουρά με τη λίστα μου -οι κυκλοφορίες που θα βγουν στις 20 Ιουνίου δείχνουν φανταστικές. Είναι το απαραίτητο bonus βοήθειας για τα ανεξάρτητα δισκοπωλεία που χρειάζονται τώρα τη συμβολή μας».

Αρχίστε να κάνετε οικονομίες, ο Ιούνιος πλησιάζει...

Here are just some of the special releases that will be available on June 20th! Find out more here https://t.co/zRJRY27Nfd pic.twitter.com/znXDvLVZFY