"How Far?": Ακούστε το νέο κομμάτι των Gorillaz, μαζί με τον Tony Allen

Πρωτομαγιά έφυγε (από καρδιακή προσβολή) ο Tony Allen και από εκείνη τη στιγμή αρκετοί καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του τον αποχαιρετούν.

Ο Damon Albarn, που έγινε φίλος και συνεργάστηκε αρκετές φορές με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη (έπαιξαν μαζί στα supergroup The Good, The Bad & The Queen και Rocket Juice & The Moon), τον αποχαιρετά με το προϊόν της συνεργασίας που είχαν πρόσφατα. Πριν από λίγο καιρό, είχαν ολοκληρώσει μαζί ένα νέο κομμάτι, για λογαριασμό των Gorillaz, και αυτό έγινε μόλις διαθέσιμο.

Το νέο τραγούδι των Gorillaz έχει τίτλο "How Far?" και περιλαμβάνει συμμετοχές από τους Tony Allen και Skepta. Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο πριν την καραντίνα.

Ακούστε το εδώ: