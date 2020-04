ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Mike Skinner ένωσε τις δυνάμεις του με τον Kevin Parker ή πιο απλά, έχουμε την συνεργασία των Streets με τους Tame Impala.

Το κομμάτι "Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better" που κυκλοφόρησε πριν μερικές ώρες μαζί με το βίντεο κλιπ του που βλέπετε παρακάτω, αποτελεί την πρώτη γεύση από το επερχόμενο mixtape που ετοιμάζει ο Mike Skinner και για το οποίο γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες.

Το None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου και θα αποτελείται από συνεργασίες με ονόματα όπως η ράπερ Ms Banks, αλλά και οι Idles, όπως μπορείτε να δείτε κι από το tracklist:

1. Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better (ft. Tame Impala)

2. None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive (ft. IDLES)

3. I Wish You Loved You As Much As You Love Him (ft. Donae’O and Greentea Peng)

4. You Can’t Afford Me (ft. Ms Banks)

5. I Know Something You Did (ft. Jesse James Solomon)

6. Eskimo Ice (ft. Kasien)

7. Phone Is Always In My Hand (ft. Dapz on the Map)

8. The Poison I Take Hoping You Will Suffer (ft. Oscar #Worldpeace)

9. Same Direction (ft. Jimothy Lacoste)

10. Falling Down (ft. Hak Baker)

11. Conspiracy Theory Freestyle (ft. Rob Harvey)

12. Take Me As I Am (with Chris Lorenzo)

Μάλιστα, στο βίντεο για το κομμάτι, το οποίο σκηνοθετεί ο Skinner, βλέπουμε τον ίδιο να καλεί στο τηλέφωνο τους καλλιτέχνες τους οποίους θα ακούσουμε στο mixtape -για να είναι και σε κλίμα απομόνωσης.

Ξεκινήστε, λοιπόν, προθέρμανση: