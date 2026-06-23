Η Chelsea Wolfe επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο ελληνικό show της καριέρας της

H Chelsea Wolfe επιστρέφει στην Αθήνα το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στο Floyd Live Music Venue, για το μεγαλύτερο show της μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Η καθηλωτική Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσικός παραμένει μοναδική στη δημιουργία εμβυθιστικών κόσμων, εκεί όπου το σκοτάδι και η ομορφιά συνυπάρχουν αξεχώριστα, αποκτώντας διαρκώς νέο και πιστό κοινό.

Special guest της βραδιάς θα είναι η εξαιρετική A.A. Williams.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 26/6 στις 10:00, με πρώτη τιμή τα 37€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Σήμερα, στις 19:00, ξεκινά η ειδική προπώληση αποκλειστικά μέσω του chelseawolfe.com (password: THEDARK).

Ενώ, στις 25/6 και ώρα 10πμ ξεκινάει ειδική προπώληση στο Spotify (PW: CW2026).

Η ανακοίνωση της μεγαλύτερης έως σήμερα περιοδείας της, με τελικό σταθμό την Αθήνα, συμπίπτει με την πολυαναμενόμενη δισκογραφική επιστροφή της. Μόλις κυκλοφόρησαν τα δύο εξαιρετικά νέα τραγούδια της, “The Dark” και “Death Is Not the End”, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στον επερχόμενο ένατο δίσκο της. Στο πρώτο συμμετέχουν η ντράμερ Stella Mozgawa (Warpaint, Courtney Barnett) και ο μπασίστας Justin Meldal-Johnsen (Air, Beck), ενώ στο δεύτερο ο κιθαρίστας των Nine Inch Nails, Robin Finck, και ο ντράμερ Matt Chamberlain (Tori Amos, Fiona Apple).

Η Wolfe επιστρέφει με νέα μουσική, ανοίγοντας την πόρτα σε έναν κόσμο που μόλις τώρα αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Έχοντας υπογράψει δίσκους όπως τα “Pain Is Beauty”, “Abyss”, “Birth of Violence” και “She Reaches Out to She Reaches Out to She”, συνεχίζει να εξερευνά τη μεταμόρφωση, την πνευματικότητα, τη θλίψη και τη λαχτάρα, πάντα μέσα από live εμφανίσεις που είναι αδύνατο να ξεχάσεις.

Με συνεργασίες που περιλαμβάνουν καλλιτέχνες όπως ο Chino Moreno των Deftones, οι Xiu Xiu και οι Converge, καθώς και με τραγούδι της στο Game of Thrones και συμμετοχή στο soundtrack της ταινίας X, μαζί με τον Tyler Bates, η Chelsea Wolfe διευρύνει συνεχώς τον μουσικό της κόσμο και τη δημιουργική της παρουσία πέρα από τη σκηνή.

Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε η πρώτη μουσικός που αποτέλεσε το πρόσωπο των αρωμάτων Heretic Parfum, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική αισθητική και δημιουργική της ταυτότητα.

Τον Δεκέμβριο επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο ελληνικό show της μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο της υλικό αλλά και τραγούδια από ολόκληρη τη διαδρομή που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης μουσικής. Η ανερχόμενη Λονδρέζα ερμηνεύτρια και συνθέτης, κυκλοφόρησε φέτος τον καλύτερο δίσκο, της ήδη ενδιαφέρουσας πορείας της, το “ Solstice”. Mε post-rock ύφος με πολλά ακόμα διαφορετικά στοιχεία, δημιουργεί ένταση και ομορφιά μέσα από μια ισορροπημένη δραματική ερμηνεία.



INFO:

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Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

*Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή ανηλίκων στον χώρο της εκδήλωσης.

Floyd Live Music Venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον Στ. Μετρό Κεραμεικός





