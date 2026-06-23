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Οι YOB επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική ευρωπαϊκή headline εμφάνιση

Η σπουδαία doom metal μπάντα από το Oregon έρχεται στο Κύτταρο στις 12 Οκτωβρίου 2026, με support τους Automaton.

Οι YOB επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική ευρωπαϊκή headline εμφάνιση
Avopolis Team

Οι YOB επιστρέφουν στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλία στο Κύτταρο, στις 12 Οκτωβρίου 2026, σε μια εμφάνιση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή headline συναυλία τους εκείνη την περίοδο.

Το αμερικανικό συγκρότημα από το Eugene του Oregon, με κεντρική μορφή τον Mike Scheidt, έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες έναν από τους πιο επιβλητικούς και πνευματικά φορτισμένους ήχους του σύγχρονου doom metal. Από το Elaborations of Carbon και το Catharsis μέχρι το Clearing The Path To Ascend και το καθηλωτικό Our Raw Heart, οι YOB παραμένουν μια μπάντα που αντιμετωπίζει τη βαριά μουσική σαν τελετουργία, κάθαρση και κοινή εμπειρία.

Στο πλευρό τους θα βρεθούν οι Automaton, οι οποίοι επιστρέφουν ως support act, όπως και στην προηγούμενη εμφάνιση των YOB στο Κύτταρο. Το αθηναϊκό ψυχεδελικό doom/black metal σχήμα θα παρουσιάσει υλικό και από το νέο του άλμπουμ Labyrinth, που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου 2026, εμπνευσμένο από τον μύθο του Μινωικού Λαβυρίνθου.

Η συναυλία πραγματοποιείται από τη Smoke The Fuzz και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες heavy βραδιές της χρονιάς.

INFO: YOB • Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 • Κύτταρο

Πόρτες : 20:30

Έναρξη : 21:00

Τιμές εισιτηρίων : από €29

Σημεία προπώλησης :

Metal Era

Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Εξάρχεια

τηλ. 210 330 4133

και μέσω more.com :

- Online στο

https://bit.ly/Yob-live-Kyttaro & http://www.athinorama.gr/

- Τηλεφωνικά στο 11 876

- Σε φυσικά σημεία : καταστήματα NOVA, Public, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

 

 

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