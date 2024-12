Οι Blind Guardian επιστρέφουν στην Ελλάδα για το επετειακό Rockwave Festival

The Bonnie Nettles - First In / First Out

Blind Guardian – Ελληνικό κοινό. Η σχέση αυτή δεν περιγράφεται. Σχέση μοναδική και βαθιά συναισθηματική, γεμάτη αμοιβαία αγάπη και θαυμασμό. Από την πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας στα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα το κοινό συνεχώς αυξάνεται, νέες γενιές προστίθενται οι παλιοί δεν αποχωρούν ποτέ και όλοι μαζί τραγουδούν κάθε λέξη, κάθε νότα, δημιουργώντας ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Και φυσικά οι ίδιοι οι Guardian δεν χάνουν την ευκαιρία να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για την αγάπη των Ελλήνων, περιγράφοντάς τους ως από τους πιο θερμούς και παθιασμένους οπαδούς τους παγκοσμίως.

Η μαγεία επιστρέφει, αυτή τη φορά στον πλέον ιδανικό χώρο, στο Θρόνο της Αθήνας, το Θέατρο του Λυκαβηττού, στις 26 Ιουνίου 2025 και αυτό που αναμένεται είναι η καλύτερη, η πληρέστερη, η πιο επική εμφάνιση των Γερμανών στη χώρα μας.



Είναι επίσης μοναδικό φαινόμενο ότι οι συναυλίες τoυ συγκροτήματος βασίζονται αποκλειστικά στην διάδρασή τους με το κοινό. Κανένα οπτικό εφέ, κανένα σκηνικό, καθόλου φωτιές, περίτεχνα φώτα και οθόνες. Καμία προσπάθεια για βεβιασμένες εντυπώσεις. Η μουσική και οι στίχοι τους αρκούν για να μετατρέψουν τις συναυλίες τους σε εμπειρία ζωής.



Οι Blind Guardian είναι αναμφίβολα από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του power metal. Με μοναδικό χαρακτήρα και προσωπικό ηχόχρωμα έχουν δημιουργήσει το δικό τους χώρο στο metal στερέωμα και η ικανότητά τους να συνδυάζουν περίτεχνες ενορχηστρώσεις, επικές αφηγήσεις και συναισθηματική ειλικρίνεια, τους έχει καθιερώσει ως ζωντανούς θρύλους.

Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1984 στο Krefeld της Γερμανίας από τους Hansi Kürsch (φωνητικά, μπάσο αρχικά) και André Olbrich (κιθάρα), οι οποίοι παραμένουν οι βασικοί πυλώνες της μπάντας. Ξεκινώντας ως Lucifer's Heritage, οι Blind Guardian αρχικά κινήθηκαν σε speed metal ύφος , με εμφανείς επιρροές από συγκροτήματα όπως οι Helloween και οι Iron Maiden. Το 1988 επηρεασμένοι από το δίσκο “Awaken the Guardian’ των Fates Warning μετονομάστηκαν σε Blind Guardian και κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους "Battalions of Fear" το οποίο πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Ακολουθεί το "Follow the Blind" (1989) στο οποίο συμμετέχει ο Kai Hansen των Helloween και με τραγούδια όπως το μυθικό πλέον "Valhalla" το συγκρότημα μπαίνει στον χάρτη. Με το "Tales from the Twilight World" (1990) παρουσιάζουν ακόμα πιο έντονα το επικό αφηγηματικό τους ύφος κρατώντας όμως αρκετά speed metal στοιχεία και φτάνουμε στο "Somewhere Far Beyond" (1992) το album με το εμβληματικό "The Bard's Song (In the Forest)" να αποτελεί από τότε μέχρι και σήμερα το highlight κάθε συναυλίας τους.

Οι δύο δίσκοι που ακολουθούν είναι τα αριστουργήματα που καθιερώνουν τους Guardian ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις του χώρου. Είναι τα "Imaginations from the Other Side" (1995) και "Nightfall in Middle-Earth" (1998). Το πρώτο ένα αριστούργημα του power metal, με τραγούδια όπως "Bright Eyes" και "Mordred's Song" και το δεύτερο, το πιο γνωστό album τους, βασισμένο στο "Silmarillion" του Tolkien. Με το "A Night at the Opera" (2002) εξερευνούν πιο περίπλοκες δομές, το "A Twist in the Myth" (2006) διακρίνεται για την πιο μοντέρνα προσέγγιση και στο "At the Edge of Time" (2010) επιχειρούν μία επιστροφή στις ρίζες. Με τα δύο τελευταία τους album, "Beyond the Red Mirror" (2015) και "The God Machine" (2022) συνεχίζουν την παράδοση του αφηγηματικού power metal με αμείωτη τη δημιουργική τους ενέργεια.



Στις 26 Ιουνίου, στο Θέατρο του Λυκαβηττού, τους περιμένουμε για μία ακόμα φορά, να ανανεώσουμε τους όρκους αγάπης και να ζήσουμε και πάλι την υπερβατική εμπειρία των συναυλιών του. Το ξέρεις πως δεν μπορείς να λείψεις από εκεί.



BEAST IN BLACK

Το Μέλλον είναι Τώρα

Οι Beast in Black είναι ένα φινλανδικό heavy/power metal συγκρότημα που ιδρύθηκε το 2015 από τον κιθαρίστα και συνθέτη Anton Kabanen, πρώην μέλος των Battle Beast. Το όνομα του συγκροτήματος είναι εμπνευσμένο από το ιαπωνικό manga "Berserk", το οποίο αποτελεί και βασική θεματολογία για πολλούς από τους στίχους και την αισθητική της μπάντας.

Το 2017, οι Beast in Black κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, "Berserker", που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη metal κοινότητα χάρη στον συνδυασμό επικών riff, δυναμικών μελωδιών και ηλεκτρονικών στοιχείων, ενώ τα φωνητικά του Έλληνα τραγουδιστή Yannis Papadopoulos (πρώην Wardrum) ξεχωρίζουν για την εντυπωσιακή τους έκταση και τη θεατρικότητά τους.



Η επιτυχία συνεχίστηκε με το άλμπουμ "From Hell with Love" (2019) και το "Dark Connection" (2021), που ενίσχυσαν την παρουσία τους στις διεθνείς metal σκηνές. Οι Beast in Black συνδυάζουν στοιχεία από heavy metal, power metal, synthwave και eurobeat, δημιουργώντας έναν μοναδικό, ρετρό-φουτουριστικό ήχο.

Με εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις και διαρκώς αυξανόμενη φήμη, οι Beast in Black έχουν καταξιωθεί ως ένα από τα πιο ξεχωριστά σχήματα της σύγχρονης metal σκηνής.



Οι Beast in Black δεν είναι απλά μια ακόμη τυπική power metal μπάντα. Η μουσική τους έχει μια φουτουριστική και ταυτόχρονα νοσταλγική αίσθηση, κάνοντας τη συναυλία να μοιάζει με ταξίδι στον χρόνο και παράλληλα τραγούδια σαν τα "Blind and Frozen", "Born Again" και "Sweet True Lies" έχουν χορωδιακά ρεφρέν που ξεσηκώνουν τον κόσμο, ενώ ο ρυθμός και οι μελωδίεςτους είναι "κολλητικές", δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πάρτι.



Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί η σπουδαία φωνή του Yannis Papadopoulos, o οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους σύγχρονους metal τραγουδιστές, με εντυπωσιακή έκταση φωνής, που κυμαίνεται από βαθιά, δυναμικά growls έως πανύψηλα falsetto. Πρέπει να τον ακούσεις για να τον πιστέψεις.

Αν οι Blind Guardian είναι ένα ιστορικό συγκρότημα, και δικαίως θεωρούνται από τους θεμελιωτές του power metal, οι Beast In Black είναι οι άξιοι συνεχιστές μίας τεράστιας σχολής και στις 26 Ιουνίου το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον του power θα βρεθούν επάνω στη σκηνή του Λυκαβηττού σε μία βραδιά φτιαγμένη για να γίνει μύθος…



Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η τιμή των εισιτηρίων αρχίζει από 49,50 € και μπορείτε να τα προμηθευτείτε εδώ: more.com