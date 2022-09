Η εξ' αναβολής, από το 2020, επετειακή, για τα 40 χρόνια της μπάντας, συναυλία των New Model Army στην Αθήνα είναι πλέον γεγονός.

Μία, δίωρη, μοναδική βραδιά με υπέροχα τραγούδια, ειδικά διαλεγμένα, από την τεράστια δισκογραφία τους η οποία πρόκειται να εξελιχθεί σε γιορτή την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στο Fuzz Club.

Όταν ένας κοινός θνητός γιορτάζει τα 40 του χρόνια ενδεχομένως μια θλίψη να κατακλύζει το πρόσωπό του. Αυτό το αναπόφευκτο συναίσθημα της φευγαλέας νιότης έχει να κάνει με τα χρόνια που πέρασαν και με καταστάσεις που θα ήθελε να αλλάξει ή με στιγμές που θα ήθελε να γευτεί περισσότερο. Στην περίπτωση των New Model Army όμως, καθώς θα υψώνουμε το ποτήρι μας με ευχές για άλλα τόσα, κανείς δεν θα πείραζε ούτε μια λέξη από την ιστορία τους. Η αίσθηση της γεύσης από τους στίχους τους γίνεται πλέον ώριμη στα χείλη μας, όπου όσα χρόνια και να περάσουν η ατομική και κοινωνική επανάσταση θα αποτελεί πάντα την επικαιρότητα που θα θέλαμε να συναντάμε στους δρόμους και στις πλατείες. Μονάχα το κρασί τελειώνει - καμιά φορά - η θέληση για ελευθερία ποτέ.

Οι New Model Army δημιουργήθηκαν στο Bradford το 1980 από τον Justin Sullivan. Ο ήχος τους είναι επηρεασμένος από northern soul, punk rock και την ευρύτερη ανήσυχη ατμόσφαιρα της εποχής. Παρέμειναν πάντα πιστοί στην underground ιδεολογία τους και τον πολιτικοποιημένο στίχο. Ποτέ δεν επιθυμούν να καταταγούν σε κανενός είδους ομάδα και παραμένουν αντισυμβατικοί κι ελεύθεροι στις επιλογές τους. Πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα είναι από τις λίγες μπάντες που από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 καταφέρνουν να ελέγξουν όλες τις πλευρές της δημιουργίας τους, χωρίς κανένα καλλιτεχνικό ή διαφημιστικό συμβιβασμό, ακόμη και όταν είχαν υπογράψει με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες (χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της EMI που έκανε δωρεά υποστηρίζοντας την απεργία των ανθρακωρύχων).

Από το ντεμπούτο τους “Vengeance” (που έφτασε στο #1 των ανεξάρτητων βρετανικών charts εκθρονίζοντας τους Smiths) και μετά από 16 studio albums, μέσα από πολλές ζωντανές εμφανίσεις με εμπρηστικό χαρακτήρα κατάφεραν να χτίσουν μια στιβαρή σχέση με τους οπαδούς τους, οι οποίοι είναι φανατικοί ακόλουθοι της μπάντας ακόμα και σήμερα. Τα τελευταία χρόνια με τα άλμπουμ “Between Dog and Wolf” (2013), “Between Wine and Blood” (2014), “Winter” (2016), οι New Model Army επιστρέφουν ξανά στα charts με το πρόσφατο “From Here”, το οποίο σε πρόσφατη δήλωση του Justin Sullivan αποτελεί και το αγαπημένο της μπάντας.

Η Primitive Music έχει δύο λόγους να χαίρεται καθώς, εκτός από την επετειακή γιορτή των Βρετανών, πρόκειται να γιορτάσει και τα δικά της γενέθλια κλείνοντας 10(+2) χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρώμενα. Εάν - ας μας επιτραπεί η έκφραση - η συναυλία των New Model Army είναι ένα δώρο στον εαυτό της, τότε η παρουσία σας θα είναι με βεβαιότητα το επιστέγασμα των προσπαθειών μας.

KIDNEY BLACK

Μια ολόφρεσκη τετραμελής μπάντα από την Αθήνα, η οποία όμως αποτελείται από παλιές καραβάνες της εγχώριας rock σκηνής, αφού τα μέλη τους έχουν παίξει σε μπάντες που έχουν γράψει ιστορία όπως οι The Earthbound, Semen And The Sun & Raindogs. Δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία, παρανομώντας κάθε φορά που πρόβαραν, λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να τζαμάρουν αβίαστα και ακομπλεξάριστα, αφού κάθε συνάντησή τους λειτουργούσε λυτρωτικά και ψυχοθεραπευτικά. Αποδρώντας με αυτόν τον τρόπο, έβγαλαν από μέσα τους μια alternative και grungy αισθητική με underground καταβολές και punk attitude.

Τον Αύγουστο του 2021, ηχογράφησαν live στο Lychnopolis studio, σε παραγωγή του Νίκου Χαλκούση και mastering του Νίκου Στυλίδη (Labyrinth of thoughts). Πρόκειται για 6 τραγούδια «δυναμίτες» - ορόσημο στην ιστορία των ανεξάρτητων κυκλοφοριών - που σε παραπέμπουν στην underground εποχή των '90s, θυμίζοντάς σου τον ήχο τον Wipers, την παραμόρφωση των Dinosaur Jr, καθώς και το grunge των Sonic Youth.

Το πρώτο τους live είναι γεγονός και εμείς από την πλευρά μας ελπίζουμε η προσέλευση να είναι αβίαστη και η χαρά της μουσικής να διαχυθεί στο κοινό ακομπλεξάριστα, χρησιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την δική τους ορολογία αυτοπροσδιορισμού για κοινούς όμως αποδέκτες.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :

Προπώληση: 23€

Viva: https://www.viva.gr/tickets/music/gagarin-205/new-model-army-tba/?fbclid=IwAR2WueJNfxQIk11RkzX2wlyWCwsoWJeeOCINUUalIrObpcIKqJ_CBddM57A

Ταμείο: 26€

Φυσικά Σημεία Προπώλησης:

Syd Records: Πρωτογένους 13, Αθήνα

The Lab t shirts: Βείκου 73, Κουκάκι

Sound Effect Records: Σπ. Τρικούπη 50 & Καλλιδρομίου, Αθήνα

Rhythm Records: Εμμ. Μπενάκη 74, Αθήνα