Πολύ καλά είναι για ακόμη μια μέρα τα συναυλιακά νέα, μιας που το Release Athens υποδέχεται δύο πραγματικά σπουδαία συγκροτήματα στη φετινή του διοργάνωση, τους The Jesus and Mary Chain και τους dEUS. Τα συγκροτήματα θα εμφανιστούν την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 στην Πλατεία Νερού και θα πλαισιώσουν τους Bauhaus σε μια βραδιά που σηματοδοτεί με εμφατικό τρόπο την έναρξη του φετινού φεστιβάλ.

Τα αδέλφια William και Jim Reid άρχισαν να ηχογραφούν στην κρεβατοκάμαρά τους, στο East Kilbride, μια πόλη 10 χλμ. μακριά από τη Γλασκόβη, βάζοντας στο ίδιο καζάνι τις μεγάλες τους επιρροές: από τους Ramones, τους Velvet Underground και το punk γενικότερα μέχρι τις Shangri-Las, τις Ronettes, τους Beach Boys και καθετί που αναγνωρίζουμε ως την ποπ του Phil Spector.

Στη δισκογραφία μπήκαν με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, αφού το “Psychocandy” (1984) δίκαια θεωρείται μια από τις κορυφαίες στιγμές των μουσικών 80s, ενώ το ίδιο μπορεί κανείς να ισχυριστεί και για το “Darklands” (1987) που έδειξε το δρόμο για αυτό που μερικά χρόνια αργότερα θα μαθαίναμε ως shoegaze. Tα “Automatic” (1989), “Honey’s Dead” (1992), “Stoned & Dethroned” (1994), “Munki” (1998) που ακολούθησαν, μέχρι να κλείσει ο πρώτος κύκλος της μπάντας, αλλά και το επίπεδο του “Damage and Joy", που κυκλοφόρησαν το 2017, τοποθετούν τους Jesus & Mary Chain στη μικρή λίστα με τα πιο επιδραστικά σχήματα των τελευταίων 40 χρόνων.

Τα πολλά ανεπανάληπτα τραγούδια τους ("Never Understand", “April Skies”, "Just Like Honey”, “Some Candy Talking”, “Blues From A Gun”, “Reverence”, “Upside Down”, "Happy When It Rains" κτλ.) μας εγγυώνται μια σπουδαία βραδιά από δύο πραγματικές ιδιοφυίες.

Οι dEUS δημιουργήθηκαν το 1991 στην Αμβέρσα και παρόλο που ξεκίνησαν ως μια μπάντα που θα παίζει αποκλειστικά διασκευές σύντομα άρχισαν να γράφουν το δικό τους υλικό. Με επιρροές που ξεκινούν από τον Frank Zappa και φθάνουν μέχρι την jazz του Charles Mingus, οι dEUS έκαναν πάταγο με την κυκλοφορία του ντεμπούτο τους, “Worst Case Scenario”, το οποίο αποθεώθηκε από σύσσωμο το μουσικό τύπο, και απέκτησαν πολύ γρήγορα φανατικό κοινό.

Με σταθερά μέλη τους Tom Barman (κιθάρα, φωνή) και Klaas Janzoons (πλήκτρα, βιολί), οι dEUS κυκλοφόρησαν μερικούς από τους κορυφαίους δίσκους των 90s (“In A Bar Under The Sea”, “The Ideal Crash”) χωρίς να σταματήσουν στιγμή να υπογράφουν αξέχαστα τραγούδια όπως: “Suds & Soda”, “Hotellounge”, “Little Arithmetics”, “Serpentine”, “Sister Dew”, “Instant Street”, “Sirens”, “The End of Romance” και αρκετά ακόμα.

