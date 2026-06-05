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Επανακυκλοφορεί σε βινύλιο το τέταρτο (και τελευταίο) άλμπουμ των Κόρε. Ύδρο.

Δεκατρία χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία.

Κόρε. Ύδρο
Εύη Παπαγιάννη

   

Ο αριθμός 13 έχει περίεργους συμβολισμούς κι αμφίσημα νοήματα. Είναι εκείνος που έπεται του απόλυτου 12 και διαταράσσει την απόλυτη τάξη. Στα Ταρώ, η 13η κάρτα είναι ο Θάνατος, ο φορέας της αναγέννησης, το τέλος ενός κύκλου και η αρχή ενός άλλου. Είναι το βήμα μετά το ολόκληρο, η υπενθύμιση πως τίποτα δεν μένει ίδιο πάντα. 

13 χρόνια μετά την αρχική, ψηφιακή του κυκλοφορία, τo τέταρτο και τελευταίο άλμπουμ των Κόρε. Ύδρο., Απλές Ασκήσεις στον Υπαρξισμό, επανακυκλοφορεί με νέο mastering, ψηφιακά και σε διπλό 12ιντσο LP από την Inner Ear. Από σήμερα μπορείτε να ακούσετε το remaster του άλμπουμ σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και να προπαραγγείλετε το βινύλιο που θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου.

Ένας Σέρβος σπουδαστής, ονόματι Πέτρος Ρέστοβιτς από το Βελιγράδι, άθεος και αβάπτιστος μέχρι τα 19 του χρόνια, βρήκε την πίστη και ζήτησε να βαπτιστεί στο μοναστήρι του Χιλανδαρίου. Καθώς γινόταν το μυστήριο του βαπτίσματος, κάποιος φίλος του τράβηξε μια φωτογραφία. Την ώρα που φωτογράφιζε, επέτρεψε ο Θεός να φανεί κάτι από την αόρατη χάρη του μυστηρίου του βαπτίσματος. Αυτό φάνηκε όταν εκτυπώθηκαν οι φωτογραφίες. Όλοι παρετήρησαν με κατάπληξη και ιερό δέος ότι στο κεφάλι του νεοφωτίστου καθόταν ένα λευκό περιστέρι! Η συγκίνηση του ιδίου μόλις είδε τη φωτογραφία ήταν απερίγραπτη. Το γεγονός αυτό συνέβη το 1980 στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, του Αγίου Όρους.Με αφορμή άλλα γεγονότα υπαρξιακής τάξεως, οι Κόρε.Ύδρο. έγραψαν τα τραγούδια που περιέχονται στον 4ο δίσκο τους, με τον εύγλωττο τίτλο «Απλές Ασκήσεις Στον Υπαρξισμό». Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο στούντιο του συγκροτήματος στην Κέρκυρα, μέσα στο κλίμα της γενικότερης κρίσης που μάστιζε τον τόπο μας.

 

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