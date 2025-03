Οι Sugar For The Pill επιστρέφουν με το νέο τους single "Anelia"

Sharon Van Etten & The Attachment Theory - Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Οι Sugar For The Pill επιστρέφουν δυναμικά, «γεμάτοι» εμπειρίες από τις εμφανίσεις τους σε Ευρώπη και Αμερική, έτοιμοι να μοιραστούν την αγάπη που έλαβαν μέσα από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους «LUV», που θα κυκλοφορήσει ψηφιακά τον Μάιο και σε βινύλιο τον Ιούνιο από τις Shelflife (US) & Make Me Happy (Greece) Records.

Σε αυτό το album συνεργάζονται για πρώτη φορά με τον Jordan Lawlor (πρώην μέλος των M83) ο οποίος υπογράφει την μίξη καθώς επίσης και με τον πολύτιμο συνεργάτη τους Αλέξη Μπόλπαση στην ηχογράφηση ενώ τέλος το mastering έχει αναλάβει ο Daniel Good (Yeah Yeah Yeahs, κ.ά.)

Το πρώτο single τους με τίτλο “Anelia”, περιγράφει μια νύχτα στο Manchester, ένα όνειρο, μια συνάντηση με τα φαντάσματα των μουσικών ηρώων τους. Η μουσική γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Η “Anelia”, οδηγεί την μπάντα σε ένα αέναο μουσικό ταξίδι, γεμάτο νοσταλγία και αναμνήσεις.

Το βίντεο του τραγουδιού αποτυπώνει τον παλμό των συναυλιών τους στο εξωτερικό, με urban landscapes και φυσικά τοπία, αποκαλύπτοντας το συναίσθημα που συνοδεύει κάθε τους βήμα.

Το ταξίδι που ξεκίνησε με το “Wanderlust” συνεχίζεται… και η μουσική παραμένει ο απόλυτος προορισμός.

Ακούστε το Anelia σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

