Η Σtella επιστρέφει με νέο άλμπουμ το 2025

Μέσω Instagram ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας της δουλειάς η Σtella, τρία χρόνια μετά το Up and Away στην Sub Pop. Ο νέος της δίσκο θα λέγεται Adagio και αναμένεται στις 9 Ιανουαρίου, ξανά βεβαίως στο αμερικανικό label.

Στην πρώτη σχετική δημοσίευση βλέπουμε ένα video με την Σtella να στεγνώνει πλυμμένα μαχαιροπήρουνα σε μια κουζίνα, όπου συνομιλούν ένας σεφ και η βοηθός του. Πάνω στο εξώφυλλο του βιβλίου μαγειρικής που βρίσκεται στην κουζίνα αναγράφεται η λέξη Adagio. Στη δεύτερη ανάρτηση βλέπουμε μόνο το πέτο της Ελληνίδας μουσικού, όπου είναι καρφιτσωμένο το καλλιτεχνικό όνομά της ενώ στον λαιμό της κρέμονται πέρλες και ένα μενταγιόν.

"I’ll be serving you some new music, soon! Hold tight!!" αναγράφεται στην λεζάντα της φωτογραφίας.

