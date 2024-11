VASSIŁINA presents FEMMELAND

Charli XCX – Brat and it’s completely different but also still brat



“Ιn this land, the femmes will be loud. Louder than the Sun. We’ll burn away our grief. They might say we’re witches alive. Surely we might be. What a great relief.”

Ελάτε να γιορτάσουμε μια μοναδική βραδιά για το launch του νέου άλμπουμ της VASSIŁINA, Femmeland. Βυθιστείτε σε έναν κόσμο ήχου, τέχνης και κίνησης, όπου οι θηλυκότητες πρωταγωνιστούν.

Αυτή η βραδιά δεν είναι απλά μια performance, είναι μια τολμηρή, cross-disciplinary εμπειρία που συνδυάζει μουσική, τέχνη και αφήγηση. Εξερευνήστε τη δύναμη της θηλυκής ανθεκτικότητας και δημιουργικότητας μέσα από τρία μεταμορφωτικά acts όπου το ωμό συναίσθημα συναντά τα σκοτεινά, ηλεκτρονικά ηχοτοπία.

Ετοιμαστείτε να μαγευτείτε από τα visuals της Blue Monday και τα immersive art installations της Florentia Loren, ενώ το κλείσιμο της βραδιάς περιλαμβάνει afterparty και drag shows με την Barbie Psychanella.

Με καταγωγή από την Ελλάδα και έδρα μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας, η VASSIŁINA συνθέτει κομμάτια που εξισορροπούν αισθητικά στοιχεία της ποπ με σκοτεινές ηλεκτρονικές επιρροές. Έχοντας αναφορές από την avant-pop καθώς και την βρετανική και γαλλική synth-pop και electro-pop σκηνή, παρουσιάζει στα live της ένα punk μελαγχολικό ηχοτοπίο. Με έντονα delays στις φωνές, απόκοσμα field-recordings και μελαγχολικές πολυφωνίες, η VASSIŁINA ακροβατεί ανάμεσα στο χάος και στην dance σκηνή.

Τον Απρίλιο του 2024, κυκλοφόρησε στην Inner Ear το δεύτερο LP της, Femmeland, το οποίο έχει παρουσιαστεί σε περιοδικά όπως το Metal, Kaltblut, Wonderland, Vogue Germany, Dazed Monthly και πολλά άλλα. Το Femmeland αφηγείται το προσωπικό της ταξίδι προς την ανακάλυψη του αληθινού της εαυτού, αντλώντας δύναμη και υποστήριξη από άλλες θηλυκότητες. Περισσότερο από ένα απλό άλμπουμ, είναι μια καθηλωτική εμπειρία, σαν προσωπικό ημερολόγιο, που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη και την ανθεκτικότητα της καλλιτέχνιδας.

Η VASSIŁINA προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή τη μουσική εξερεύνηση της αυτογνωσίας, της ενδυνάμωσης και της γιορτής της δύναμης που πηγάζει από την αποδοχή του αληθινού εαυτού.

Special guest acts:

Η Νορβηγίδα καλλιτέχνιδα και παραγωγός Βάσια Βλαχοπούλουείναι μια ασταμάτητη δημιουργική δύναμη στην progressive electro pop σκηνή, που συνεχώς εξερευνά νέα μουσικά μονοπάτια. Έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο καινοτόμες φωνές ανάμεσα στον ηλεκτρονικό ήχο και τις φωνητικές πειραματικές φόρμες. Με έντονη ρυθμική ενέργεια και αρμονική συνοχή, η μουσική της συνδυάζει αγγελικά φωνητικά και προσωπικούς στίχους, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα υπνωτιστικό και γεμάτο ενέργεια. Συμμετέχει επίσης σε projects όπως τα Ben Alexander, Tobi Duchampe, Jenny Alien και Brand New Moon.

Η Βάσια Βλαχοπούλουείναι καλλιτέχνης με βάση την Αθήνα. Μετά από χρόνια εκπαίδευσης σε κλασικό πιάνο, κιθάρα και φωνητική, ανακάλυψε τον ηλεκτρονικό ήχο από τον οποίο εμπνεύστηκε για να γράψει το πρώτο της άλμπουμ, “Sorrow”.

To EP κυκλοφόρησε μέσω της Just Gazing Records στις 17 Μαρτίου 2023 σε ψηφιακή μορφή και αργότερα σε φυσική μορφή (κασέτες περιορισμένης έκδοσης).

Ο ήχος της μπορεί καλύτερα να περιγραφεί ως «ηλεκτρονική ποπ», με αναφορές στην τριπ-χοπ και synth/darkwave σκηνή. Δημιουργεί ηχοτοπία και λέξεις που συνομιλούν με τις εμπειρίες της και με τον τρόπο που αυτές αναδομούν το ρευστό παρόν.

VASSIŁINA presents FEMMELAND

Σάββατο 9 Νοεμβρίου

🕒 20:30

📍 Ρομάντσο

Dress Code (Optional): Renaissance Creatures

