Αφιέρωμα για τον Ennio Morricone στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται το φθινόπωρο με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μαέστρο Ennio Morricone που έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια τον περασμένο Ιούλιο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει, από τις 08 έως τις 12/09, προβολές ταινιών για τις οποίες είχε γράψει μουσική ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης και στις 13/09 μία μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ) στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Adrian Prabava. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία κοινού και θα αναμεταδοθεί ζωντανά στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο, καθώς και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org), στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Τέλος, από τις 08/09 και καθημερινά, τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν και αυτά στο μεγάλο αφιέρωμα, με μία εντυπωσιακή νέα χορογραφία: το κομμάτι «Ecstasy of Gold» από το soundtrack της ταινίας Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος.

Το αφιέρωμα στον Ennio Morricone πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά προγραμματισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και είναι συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου και του ΚΠIΣΝ. Εντάσσεται στην πρωτοβουλία Tempo Forte Italia-Ελλάδα 2020. Με την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Με την επικοινωνιακή υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ennio Morricone Ελλάδος.

Γεννημένος στη Ρώμη στις 10 Νοεμβρίου 1928 ο Ennio Morricone διαμόρφωσε την πορεία της κινηματογραφικής μουσικής και ενέπνευσε συνθέτες, σκηνοθέτες και μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο για πολλές γενιές. Επηρεασμένος από την avant-garde αλλά και από τη μουσική του Μπαχ, διαμόρφωσε στη δεκαετία του ‘60 τον νέο ήχο των «σπαγγέτι» γουέστερν –μέσα από τη συνεργασία του με τον παιδικό φίλο και συμμαθητή του Sergio Leone– συνενώνοντας τον ήχο της κιθάρας με σφυρίγματα, κραυγές ζώων, απόκοσμες φωνές αλλά και χαρακτηριστικά μουσικά όργανα, όπως η οκαρίνα.

Ο Morricone υπέγραψε περισσότερα από 500 μουσικά θέματα για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, καθώς και τη μουσική για περισσότερες από 100 πρωτότυπες παραστάσεις. Άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά γράφοντας τις μεγαλύτερες στιγμές της κινηματογραφικής ιστορίας μέσα από ταινίες όπως Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος, Για Μια Χούφτα Δολάρια, Κάποτε στη Δύση και Κάποτε στην Αμερική του Sergio Leone, Diabolik του Μario Bava, Συμμορία των Σικελών του Henri Verneuil, Μέρες Ευτυχίας του Terrence Malick, Αποστολή του Roland Joffé, Οι Αδιάφθοροι του Brian de Palma, Ο Επαγγελματίας του Georges Lautner, Σινεμά ο Παράδεισος και Μαλένα του Giuseppe Tornatore.

To 2007 τιμήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη συνολική προσφορά του στην τέχνη της κινηματογραφικής μουσικής. Τελικά, βραβεύτηκε με Όσκαρ το 2016, με την έκτη υποψηφιότητά του, για το soundtrack της ταινίας του Tarantino, Οι Μισητοί Οκτώ.

Αποχαιρετώντας τον σπουδαίο Μαέστρο που έφυγε από τη ζωή, το ΚΠΙΣΝ αποτίνει φόρο τιμής στο διαχρονικό του έργο μέσα από πέντε προβολές χαρακτηριστικών ταινιών για τις οποίες συνέθεσε μουσική και μία μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με τις καλύτερες στιγμές της μουσικής διαδρομής του αξέχαστου κινηματογραφικού συνθέτη. Πιο συγκεκριμένα:

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 20.30 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ), σε συνεργασία με το European FilmPhilharmonic Institute, θα δώσει μία συναυλία-αφιέρωμα στον Morricone που θα περιλαμβάνει όχι μόνο εμβληματικά soundtracks από τη δεκαετία του ’60 (Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος, Κάποτε στη Δύση), αλλά και σύγχρονες δημιουργίες του, όπως η μουσική για τη Μαλένα του Giuseppe Tornatore και η βραβευμένη με Όσκαρ μουσική για την ταινία του Quentin Tarantino Οι Μισητοί Οκτώ.

Την ΚΟΑ διευθύνει ο καταξιωμένος μαέστρος Adrian Prabava. Γεννημένος στην Ινδονησία, ο Prabava σπούδασε βιολί στη Μουσική Ακαδημία του Ντέτμολντ και διεύθυνση ορχήστρας στην Ακαδημία του Ανόβερου. Το 2005 κέρδισε το δεύτερο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό για νέους μαέστρους της Μπεζανσόν. Ο Prabava έχει διευθύνει μεγάλες ορχήστρες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η Κρατική Ορχήστρα του Βραδεμβούργου (Φρανκφούρτη), η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Ζάαρμπρυκεν, η Φιλαρμονική του Γιοχάνεσμπουργκ, η Ορχήστρα NDR της Ραδιοφωνίας του Ανόβερου, η Φιλαρμονική της Ολλανδίας, η Ορχήστρα του Παρισιού, η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, η Εθνική Ορχήστρα του Καπιτωλίου της Τουλούζης, η Φιλαρμονική του Στρασβούργου, η Φιλαρμονική του Όσλο, η Εθνική Βασιλική Ορχήστρα της Σκωτίας, η Συμφωνική της Βασιλείας και η Συμφωνική του Τρόντχαϊμ.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος χωρίς κοινό. Θα αναμεταδοθεί ζωντανά στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, καθώς και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org), στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Το κινηματογραφικό αφιέρωμα, που επιμελείται ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης, θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει τις ταινίες:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

ΜΕΡΕΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ / DAYS OF HEAVEN (1978)

Σκηνοθεσία: Terrence Malick

Στην Αμερική του 1916, φυγάς από το Νόμο μαζί με την αγαπημένη του βρίσκουν καταφύγιο στο Τέξας, εργαζόμενοι για έναν πλούσιο κτηματία, ο οποίος μαθαίνει ότι πρόκειται να πεθάνει σύντομα. Παριστάνοντας τ’ αδέλφια, θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση της υγείας του, μ’ εκείνη να επιχειρεί να παντρευτεί τον κτηματία, ώστε να γίνει και κληρονόμος του. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Terrence Malick προτάθηκε για 4 Όσκαρ (μεταξύ των οποίων και η πρώτη υποψηφιότητα του Ennio Morricone) και, τελικά, τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας για τη δουλειά του Néstor Almendros. Ο Malick έφυγε από το Φεστιβάλ Καννών με το βραβείο σκηνοθεσίας το 1979.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ / THE UNTOUCHABLES (1987)

Σκηνοθεσία: Brian De Palma

Στην περίοδο της ποτοαπαγόρευσης, στην Αμερική του ’30, ο διάσημος γκάνγκστερ Al Capone ελέγχει σχεδόν ολόκληρο το Σικάγο, μέσω ενός δικτύου διαφθοράς που περνά μέσα από πολιτικούς, δικαστές και αστυνομικούς. Μία ομάδα από «Αδιάφθορους» (όπως τους αποκαλούσαν τα ΜΜΕ της εποχής) πράκτορες θα βαλθεί να τον ρίξει από τον θρόνο του. Παγκόσμια εμπορική επιτυχία των 80’s με καταπληκτικό επιτελείο ηθοποιών (ο Sean Connery τιμήθηκε με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου), έναν αξέχαστο Robert De Niro ως Capone και την τρίτη οσκαρική υποψηφιότητα του Ennio Morricone στην κατηγορία της καλύτερης μουσικής.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΙΚΕΛΩΝ / LE CLAN DES SICILIENS (1969)

Σκηνοθεσία: Henri Verneuil

Υπερφιλόδοξος και τολμηρός διαρρήκτης δραπετεύει με τη βοήθεια μιας συμμορίας Σικελών, έχοντας ήδη αντλήσει από τη φυλακή πληροφορίες για σύστημα ασφαλείας μεγάλης έκθεσης διαμαντιών στη Ρώμη. Θα στηθεί μία συμμορία που θα οργανώσει την κλοπή, όμως οι ανατροπές θα είναι πολλές και η αλλαγή πλάνων θα οδηγήσει τα μέλη της σε μοιραίες συγκρούσεις, με έναν αστυνομικό επιθεωρητή να καιροφυλακτεί πάντοτε. Τεράστια εμπορική επιτυχία για το γαλλικό σινεμά, το φιλμ γυρίστηκε σε τρεις γλώσσες (γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά) και ένωσε τρεις superstars της εποχής (Jean Gabin, Alain Delon και Lino Ventura) για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη. Θρυλικό το πολυδιασκευασμένο μουσικό θέμα του Ennio Morricone, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα της καριέρας του.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

ΝΤΙΑΜΠΟΛΙΚ / DIABOLIK (1968)

Σκηνοθεσία: Mario Bava

Ο μασκοφόρος Diabolik και η αγαπημένη του παρτενέρ Eva Kant κατακλέβουν τεράστιες περιουσίες ανά την Ευρώπη, εκνευρίζοντας τόσο τις Αρχές όσο και το οργανωμένο έγκλημα που δεν μπορεί να εντοπίσει το κρησφύγετο του ήρωα. Ένα από τα πιο cult φιλμ της δεκαετίας του ’60 για το ιταλικό σινεμά, το Diabolik βασίστηκε στην ομώνυμη σειρά comic των Angela και Luciana Giussani και γυρίστηκε στο ίδιο διάστημα με την Barbarella, επίσης παραγωγή του Dino De Laurentiis. Αποθεωτική pop art αισθητική στα σκηνικά, μία από τις πιο μοντέρνες δουλειές του Ennio Morricone στη μουσική και σημείο αναφοράς για πολλούς καλλιτέχνες του σήμερα (οι Beastie Boys το θεοποίησαν με το music video του «Body Movin'» το 1998).

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΔΥΣΗ / ONCE UPON A TIME IN THE WEST (1968)

Σκηνοθεσία: Sergio Leone

Σε μία φανταστική πόλη της Αμερικανικής Δύσης, μυστηριώδης άνδρας με παντοτινό σύντροφο μια φυσαρμόνικα συνεταιρίζεται με παράξενο desperado για να προστατεύσουν την όμορφη χήρα και κληρονόμο ενός κομματιού γης που στέκει ως εμπόδιο στην επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή. Το φιλμ δεν έτυχε καλής υποδοχής στις ΗΠΑ στην εποχή του (αφού υπέστη και περικοπές 21 λεπτών στο μοντάζ), αλλά σήμερα αντιμετωπίζεται ως το πιο επικό spaghetti western στην ιστορία του σινεμά, γεμάτο επιβλητικές φιγούρες και σκηνές ανθολογίας, ένα αλησμόνητο και ελεγειακής δυναμικής score από τον Ennio Morricone και αξεπέραστα CinemaScope κάδρα τοπίων της Αριζόνα από τον διευθυντή φωτογραφίας Tonino Delli Colli.

Λόγω των μέτρων για τη δημόσια υγεία ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές είτε σε σχέση με τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων είτε σε σχέση με τον αριθμό των θεατών.

