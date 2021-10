Ο Dj Atsou των Madoras In Da House ξεκινάει το μηνιαίο του residency και ο C Da Afro έχει το guest mix της Παρασκευής.

Είδαμε ότι βρέχει και είπαμε για σήμερα, Παρασκευή, να φέρουμε τους club ήχους σπίτι σας. Σε έναν ονειρικό dance μαραθώνιο από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, έχουμε φροντίσει να παρελάσουν από το avopolisradio 6 ώρες με ετερόκλητα είδη της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή γιατί και το πρωινό δίδυμο των Λιλή Δημήτρη (12-2μμ) και Μάκη Μηλάτου (2-4μμ) θα είναι στον σταθμό με party διάθεση. Ο πρώτος μόλις επαναπροσδιόρισε την σχέση του με το Αμερικάνικο house (βλέπε στήλη Incoming) και ο δεύτερος έχει ετοιμάσει ένα BEST OF 90s dance mix ή αλλιώς δύο ώρες με groove αναμνήσεις από την δεκαετία του 90.

Αλλά από τις 4μμ και μετά που ξεκινάει το καλό. Στο guest δίωρο 4-6μμ ο C Da Afro aka Christos Antoniou είναι από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς φιγούρες της nu disco και η βινυλιακή συλλογή του που μετράει από African jams μέχρι Detroit Techno είναι η βασική πηγή έμπνευσης για τα περίφημα edits του αλλά και τις ανεβαστικές κυκλοφορίες του.

Midnight Riot, Editorial Records, Chopshop Music, Springbok Records, Cr2 Records, Milk & Sugar Records, Sundries, SpinCat Records είναι μόνο μερικά από τα labels του εξωτερικού που έχουν κυκλοφορήσει σε βινύλιο τις παραγωγές του και καθόλου τυχαία επί 3 συναπτά έτη φιγουράρει στην TOP 100 λίστα των Nu Disco καλλιτεχνών στο Traxsource.

Αμέσως μετά, στο 6-8μμ είναι η στιγμή για το 2ο μηνιαίο dj residency του σταθμού. Κάθε 2η Παρασκευή του μήνα, ο Άλκης Βλειώρας ή αλλιώς ο Atsou της "καυτής" Madoras In Da House ετικέτας που ειδικεύεται στον αfro house ήχο θα γίνεται οδηγός σας στο νέο club ήχο. Κανονίκα, αυτή η εκπομπή θα έπρεπε να βγαίνει on air από το στούντιο μας, αλλά είναι που ο Atsou έχει να κλείσει το line up του Watergate club στο Βερολίνο αυτό το Σ/Κ. Ναι, για τέτοιου επιπέδου παίχτη μιλάμε και στην Αθήνα μπορείτε να τον απολαύσετε στο χοτ σποτ "Diego", στο Θησείο δύο Σάββατα το μήνα.

Στο φινάλε, 8-10μμ, όπως κάθε εβδομάδα, παίρνουν τις σκοτούρες μακριά και τις βουλιάζουν σε άκρατο μουσικό εκλεκτισμό, τα παιδιά του Kasseta Record Shop στο στενό της Σοφοκλέους.

Αυτή την Παρασκευή προμηθευτείτε τα απαραίτητα και απολαύστε στο avopolisradio.gr τα Beats That Dreams Are Made Of.