To avopolisradio.gr επιστρέφει σήμερα στις 12 το μεσημέρι στις ζωντανές εκπομπές και το νέο του πρόγραμμα είναι γεμάτο εκπλήξεις, μπόλικους guest djs και μουσικές ανατροπές.

Το δίδυμο Μάκης Μηλάτος και Δημήτρης Λιλής αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την μουσική σας ενημέρωση ενώ το πιο εντυπωσιακό και το πιο πολυάριθμο ρόστερ παραγωγών και djs που είχε ποτέ ο σταθμός στην μέχρι τώρα πορεία του, θα γεμίσει τις μέρες σας με λιγότερο αναμενόμενες, περισσότερο θεματικές και πάντα cool μουσικές εκπομπές.

Στην σημερινή πρεμιέρα, αμέσως μετά το 12-2μμ του Δημήτρη Λιλή, αναλαμβάνει ο Μάκης Μηλάτος στο 2-4, ακουλουθεί το Δευτεριάτικο Fresh Finds playlist (4-6μμ) με όλα τα κομμάτια που ξεχώρισαν από τα κείμενα του avopolis.gr την εβδομάδα που μας πέρασε, ενώ στο 6-8μμ ο dj και παραγωγός Jesvs Lo5t βάζει τις βάσεις για μία ακόμη σεζόν με το περίφημο Headnod Show, πρακτικά το μέρος όπους συχνάζουν τα σωστά soulful και hip hop beats.

Τα βράδια της Δευτέρας (8-10μμ), δύο φορές τον μήνα θα μετατρέπονται σε tropical και σχεδόν έθνικ χορευτικό παράδεισο με τον dj Giorgio Firmani να έχει τον πρώτο λόγο στις επιλογές, ενώ guest εμφανίσεις με ανοιχτό "from dub to punk" μέτωπο αναμένονται από djs / selectors όπως ο Space Cowboy aka Παναγιώτης Μπράνης.

Με το ενδεχόμενο να χαλάσουμε την έκπληξη γύρω από την υπόλοιπη ροή του φετινού προγράμματος, όπως θα ανακοινωθεί ζωντανά από τον σταθμό αλλά και από το site της επόμενες μέρες, αναμείνατε τις φωνές και τις μουσικές επιλογές των αγαπημένων μας από προηγούμενα έτη παραγωγών (Ευδοκία Πρέκα, Άννα Γεωργάτου, Ζώης Χαλκιόπουλος, Άγγελος Κυρούσης -Rock & Roll Circus-, Ηρώ Λιάτου, Kasseta Records και Βαγγέλης Κυριακάκης), τα φρέσκα ραδιοφωνικά ταλέντα της Αθηναικής ποπ κουλτούρας μέσα από τις εκπομπές των Low Fidelity (Εύη -Άκου Αυτό- Χουρσαίδη & Άγγελος Κλειτσίκας) και "Σάρα & Μάρα going live" καθώς και τις νέες προσθήκες σε μηνιαίο επίπεδο με εκπομπές όπως το "Tsilly Borders" και τα dj residencies ονομάτων όπως Mister Kentro, Άλκης -Atsou- Βλειώρας, Βαλάντης -Electric Looser- Τερζόπουλος, Professional Crap Dancers, Γιώργος Κόλτσιου και Thieves Like Us.

Θα υπάρχουν καθημερινά updates από το στούντιο του avopolisradio.gr ενώ αναμένονται και αλλαγές στο site του σταθμού που θα κάνουν ακόμα πιο εύκολη την on demand ακρόαση των φετινών εκπομπών.

Επιστρέψαμε λοιπόν, με διάθεση να αλλάξουμε ξανά το παιχνίδι του ιντερνετικού ραδιοφώνου και να κρατήσουμε ψηλά την σημαία της φρέσκιας και διαφορετικής μουσικής ενημέρωσης, ακριβώς όπως κάνει εδώ και 25 χρόνια το avopolis.gr.

Μείνετε συντονισμένοι.