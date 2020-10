Η Jalapeno Records στο avopolisradio.gr

Στο Brighton ξέρουμε ότι ξέρουν από χορευτικές μπασογραμμές δεκαετίες τώρα, αλλά η Jalapeño Records φέτος αφενός γιόρτασε τα 20της γενέθλια και αφετέρου έχει ίσως την πιο παραγωγική και επιτυχημένη χρονιά της μέχρι σήμερα. Η συνταγή της επιτυχίας και το μότο τους, πιο απλό δεν γίνεται. "We got the funk” ισχυρίζονται και τους πιστεύουμε απόλυτα, δεδομένου ότι κανένα άλλο label στην Ευρώπη δεν υπηρετεί τόσο συνειδητά και στοχευμένα σχεδόν όλες τις φόρμες που μπορεί να πάρει αυτή το χορευτικό είδος.

Σε επίπεδο δισκογραφίας, αιχμή του δόρατος για την επιστροφή της Jalapeño στην επικαιρότητα είναι τα δύο πρόσφατα εξαιρετικά album των Smoove & Turrell (μάλιστα με τον άκρως balaeric τίτλο "Stratos Bleu”) και το οργανικό νέο φανκ των The Allergies που σαρώνουν στις playlist του BBC αυτή την εποχή.

Σε ένα από τα πολλά ηλιόλουστα πρωινά του Σεπτέμβρη συνομιλήσαμε με τον Trevor McNamee. Ολόκληρη η κουβέντα μας μέσω Zoom ακολουθεί θα παρουσιαστεί την Τρίτη 6/10 και μαζί θα απολαύσουμε με το αποκλειστικό μιξ του μεγάλου ονόματος του label, Smoove & Turrell.

Πηγή: Avopolis Radio



