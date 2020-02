ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μεγάλος νικητής των Όσκαρ 2020 ήταν τα Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν-χο, με 4 σπουδαία βραβεία και είναι η πρώτη φορά που η ίδια ταινία κερδίζει Όσκαρ καλύτερης ταινίας και καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Τα "Παράσιτα" κέρδισαν Όσκαρ Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Διεθνούς Ταινίας και Ταινίας της χρονιάς.

Το 1917 περιορίστηκε τελικά σε τεχνικά βραβεία, ενώ το Τζόκερ κινήθηκε σε ρηχά νερά από πλευράς βραβεύσεων, παρά το ότι ήταν προτεινόμενο για 11 βραβεία Όσκαρ. Τελικά έλαβε μόλις 2: το βραβείο του Α' Ανδρικού Ρόλου και το Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής.

Η τελετή της 92ης απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theater στο Λος Άντζελες. Για δεύτερη χρονιά, το σόου πραγματοποιήθηκε χωρίς κεντρικό παρουσιαστή.

Highlight της βραδιάς ήταν η εμφάνιση-έκπληξη του Eminem, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το ιστορικό -πλέον- κομμάτι Lose Yourself. Ακόμα, μεταξύ άλλων είδαμε σε βίντεο την έφηβη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ που αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και τη Μπίλι Άλις που μαζί με τον αδερφό της διασκεύασαν το Yesterday των θρυλικών Beatles.

Μη χάσετε σε λίγες ώρες το αναλυτικό άρθρο του Avopolis και της Μαρίνας Τσικλητήρα.

Αναλυτικά οι νικητές:

Όσκαρ Καλύτερης ταινίας:

Parasite

Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου:

Χοακίν Φοίνιξ «Joker»

Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου:

Ρενέ Ζελβέγκερ «Judy»

Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου:

Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood»

Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου:

Λόρα Ντερν, «Marriage Story»

Όσκαρ Σκηνοθεσίας:

Μπονγκ Χουν Χο, «Parasite»

Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων:

«Toy Story 4» Josh Cooley

Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων μικρού μήκους:

«Hair Love», Matthew A. Cherry

Όσκαρ Διασκευασμένου σεναρίου:

«Jojo Rabbit», Taika Waititi

Όσκαρ Πρωτότυπου σεναρίου:

«Parasite», Bong Joon-ho, Jin Won Han

Όσκαρ Φωτογραφίας:

«1917», Roger Deakins

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ:

«American Factory», Julia Rieichert, Steven Bognar

Όσκαρ Καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους:

«Learning to Skateboard in a Warzone», Carol Dysinger

Όσκαρ ταινίας Μικρού μήκους:

«The Neighbors’ Window», Marshall Curry

Όσκαρ Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας:

«Parasite», Bong Joon Ho

Όσκαρ Μοντάζ:

«Ford v Ferrari», Michael McCusker, Andrew Buckland

Όσκαρ Μοντάζ ήχου:

«Ford v Ferrari», Don Sylvester

Όσκαρ Μιξάζ:

«1917»

Όσκαρ Παραγωγής:

«Once Upon a Time in Hollywood», Barbara Ling and Nancy Haigh

Όσκαρ Μουσικής:

«Joker», Hildur Guðnadóttir

Όσκαρ Τραγουδιού:

«I’m Gonna Love Me Again», Rocketman

Όσκαρ Μέικ απ και κομμώσεις

«Bombshell»

Όσκαρ Κοστουμιών:

«Little Women», Jacqueline Durran

Όσκαρ Οπτικών Εφέ:

«1917»

