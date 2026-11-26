Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Η ταινία, σε σκηνοθεσία των Nathan Fielder και Lance Oppenheim, καταγράφει 34 ημέρες από τη ζωή της πρώην ιδρύτριας της Theranos, Elizabeth Holmes, και του συντρόφου της, Billy Evans, πριν από τη φυλάκισή της.

Η Seyfried συμμετέχει στο τρίτο μέρος του ντοκιμαντέρ, υποδυόμενη την Holmes, ενώ η παρουσία της στο πρότζεκτ παρέμεινε μυστική μέχρι την κυκλοφορία του τον Οκτώβριο. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν μπορούσε να διαβάσει το σενάριο παρά μόνο λίγο πριν από τα γυρίσματα, μέσω ειδικού συστήματος ασφαλείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Amanda Seyfried υποδύεται την Elizabeth Holmes, μετά τη βραβευμένη με Emmy ερμηνεία της στη σειρά The Dropout το 2022. Η νέα της εμφάνιση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τα Όσκαρ, καθώς μια ενδεχόμενη νίκη θα την καθιστούσε την πρώτη ηθοποιό που κερδίζει Όσκαρ και Emmy υποδυόμενη το ίδιο πρόσωπο.

Η Seyfried παραδέχτηκε, μάλιστα, πως δυσκολεύτηκε να κρατήσει το μυστικό, καθώς είχε αποκαλύψει τη συμμετοχή της σε αρκετά κοντινά της πρόσωπα, τα οποία τελικά δεν την πρόδωσαν.

Το You Can See Everything έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ έγινε το πρώτο ντοκιμαντέρ που συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο καταχωρίσεις θέασης στο Letterboxd.