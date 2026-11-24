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Η νέα κινηματογραφική παραγωγή November 1963 αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο αμφιλεγόμενες θεωρίες σχετικά με τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου John F. Kennedy, εξετάζοντας τον φερόμενο ρόλο της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης Chicago Outfit.

Η ταινία, που κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 4 Δεκεμβρίου, καλύπτει τις 48 ώρες γύρω από τη δολοφονία του JFK. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Roland Joffé (The Killing Fields), ενώ το σενάριο βασίζεται σε μαρτυρίες που, σύμφωνα με τον δημιουργό Nicholas Celozzi, προέρχονται από τον οικογενειακό του κύκλο και συνδέονται με τον αρχηγό της μαφίας Sam Giancana.

Στον νέο του ρόλο, ο John Travolta υποδύεται τον μαφιόζο Johnny Roselli, μια σημαντική προσωπικότητα του υποκόσμου με διασυνδέσεις με ονόματα όπως ο Al Capone. Tο τρέιλερ αφήνει να εννοηθεί πως η ιστορία θα επικεντρωθεί στο φερόμενο σχέδιο εξόντωσης του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με την πλοκή, η Chicago Outfit φέρεται να είχε αισθανθεί προδομένη από την οικογένεια Kennedy, καθώς ο Joe Kennedy φέρεται να είχε ζητήσει τη βοήθεια της μαφίας για την εκλογή του γιου του το 1960. Η μεταγενέστερη καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος από τον Γενικό Εισαγγελέα Bobby Kennedy παρουσιάζεται ως πιθανό κίνητρο για ένα σχέδιο εκδίκησης.

Παρότι η εμπλοκή της μαφίας στη δολοφονία του JFK παραμένει ανεπιβεβαίωτη θεωρία, το November 1963 επιχειρεί να φωτίσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις στην αμερικανική ιστορία, μέσα από ένα καστ γνωστών ηθοποιών και μια ιστορία γεμάτη πολιτικές ίντριγκες και εγκληματικές διασυνδέσεις.