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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η 20th Century Studios βρίσκεται σε συζητήσεις για τη νέα ταινία, με τους Seth Rogen και Evan Goldberg να αναλαμβάνουν το σενάριο και την παραγωγή, σε συνεργασία με τον Macaulay Culkin. Η ιστορία βασίζεται σε ιδέα του ηθοποιού, ενώ η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας Point Grey Pictures.

Ο Culkin είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι θα ήθελε μια διαφορετική προσέγγιση στην ιστορία, με τον ενήλικο πλέον Kevin να βρίσκεται αποκλεισμένος έξω από το σπίτι του εξαιτίας του γιου του, ο οποίος θα χρησιμοποιούσε εναντίον του τις γνωστές παγίδες των αρχικών ταινιών.

Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί σκηνοθέτης, επιπλέον ηθοποιοί ή ημερομηνία κυκλοφορίας, καθώς το πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών, Chris Columbus, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για μια πιθανή συνέχεια, τονίζοντας ότι η σχέση του Kevin με τη μητέρα του, Kate McCallister, την οποία υποδυόταν η Catherine O’Hara, αποτελούσε βασικό στοιχείο της επιτυχίας τους. Ο Culkin, μάλιστα, είχε αποτίσει συγκινητικό φόρο τιμής στην ηθοποιό μετά τον θάνατό της.

Η πρώτη ταινία Home Alone κυκλοφόρησε το 1990, σημειώνοντας τεράστια εισπρακτική επιτυχία με περισσότερα από 476 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ακολούθησαν πέντε ακόμη ταινίες, με τον Culkin να συμμετέχει μόνο στις δύο πρώτες.