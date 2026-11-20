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Οι Elle Fanning και Dakota Fanning θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί ως πρωταγωνίστριες στη μεγάλη οθόνη, υποδυόμενες δύο αδελφές στην ταινία The Nightingale, της οποίας κυκλοφόρησε το πρώτο trailer.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Michael Morris, ενώ το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Kristin Hannah, που κυκλοφόρησε το 2015 και γνώρισε μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Η Sony Pictures έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες για τις 19 Μαρτίου 2027.

Η υπόθεση διαδραματίζεται στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και επικεντρώνεται στις αποξενωμένες αδελφές Isabelle Rossignol (Elle Fanning) και Vianne Mauriac (Dakota Fanning), οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν και να αντισταθούν στη γερμανική κατοχή, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές.

Η Elle Fanning, που συμμετέχει επίσης στην ταινία The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, έχει αποσπάσει υποψηφιότητα για Emmy για τη σειρά Margo’s Got Money Troubles. Η Dakota Fanning έχει επίσης προταθεί για Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά All Her Fault.

Το The Nightingale αναμένεται να αποτελέσει μία από τις ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές κυκλοφορίες του 2027, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η πρώτη κοινή πρωταγωνιστική εμφάνιση των δύο αδελφών Fanning.