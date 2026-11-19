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Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Robert Pattinson ως νέου James Bond, τα σενάρια για το καστ της επόμενης ταινίας έχουν αρχίσει να πληθαίνουν. Ο Brad Pitt, μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του Βρετανού ηθοποιού, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα επιτυχημένη και εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις κινηματογραφικές επιλογές του.

Σε συνέντευξή του ο Pitt δήλωσε πως θα ήθελε να αναλάβει τον ρόλο του κακού, ενώ αναφέρθηκε και στον Javier Bardem, ο οποίος είχε ενσαρκώσει εξαιρετικά τον αντίπαλο του Bond στην ταινία Skyfall. Ο ηθοποιός πρόσθεσε πως θα ήταν πρόθυμος να αναλάβει μια αντίστοιχη πρόκληση υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Denis Villeneuve.

Την ίδια στιγμή, η Florence Pugh άφησε να εννοηθεί πως ενδιαφέρεται επίσης να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή. Μετά τη συνεργασία της με τον Villeneuve στο Dune 3, αποκάλυψε ότι του έστειλε μήνυμα συγχαίροντάς τον για την επιλογή του νέου Bond, ενώ αστειεύτηκε ρωτώντας αν υπάρχουν διαθέσιμοι ρόλοι κακών για ηθοποιούς με ύψος 1,63 μ.

Η επόμενη ταινία James Bond θα είναι η πρώτη μετά την ανάληψη του franchise από την Amazon. Τη σκηνοθεσία θα υπογράψει ο Denis Villeneuve, ενώ το σενάριο θα αναλάβει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Steven Knight.

Από την πλευρά του, ο Villeneuve χαρακτήρισε τον Robert Pattinson ιδανική επιλογή για τον εμβληματικό πράκτορα 007, τονίζοντας ότι διαθέτει τη διαχρονική αύρα του James Bond, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μια εντελώς νέα προσέγγιση στον χαρακτήρα.

Προς το παρόν, η συμμετοχή των Brad Pitt και Florence Pugh δεν έχει επιβεβαιωθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καστ στη νέα εποχή του James Bond.