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Ο Robert Pattinson είναι ο ηθοποιός που αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του James Bond, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Amazon MGM Studios, βάζοντας τέλος σε μήνες φημολογίας για τον διάδοχο του Daniel Craig.

Η Amazon, που ανέλαβε το κινηματογραφικό franchise τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε επιβεβαιώσει τον Μάιο ότι η αναζήτηση του νέου 007 βρισκόταν σε εξέλιξη. Ανάμεσα στα ονόματα που είχαν ακουστεί ήταν οι Jacob Elordi, Jack Lowden, Callum Turner, Josh O’Connor και Nicholas Hoult.

Την 26η ταινία του James Bond θα σκηνοθετήσει ο Denis Villeneuve, γνωστός από το Dune, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Steven Knight, δημιουργός του Peaky Blinders.

Η παραγωγός Amy Pascal είχε τονίσει ότι η επιλογή του διαδόχου του Daniel Craig απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο νέος πρωταγωνιστής έπρεπε να προσφέρει κάτι διαφορετικό, συναρπαστικό και ξεχωριστό.

Από την πλευρά του, ο Denis Villeneuve εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του Robert Pattinson, επισημαίνοντας ότι διαθέτει τη διαχρονική ψυχή του 007, αλλά παράλληλα φέρνει μια εντελώς νέα ενέργεια στον χαρακτήρα. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους ηθοποιούς που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής.

Η νέα ταινία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Robert Pattinson καλείται να δώσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στον θρυλικό Βρετανό πράκτορα.