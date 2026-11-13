Ray Nicholson: Γιατί φοβόταν να αποκαλύψει στον Jack Nicholson ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός

Ο γιος του θρυλικού ηθοποιού Jack Nicholson, αποκάλυψε ότι δίσταζε να μιλήσει στον πατέρα του για την απόφασή του να ακολουθήσει την υποκριτική.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Ο Ray Nicholson αρχικά δίσταζε να πει στον πατέρα του, τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Jack Nicholson, ότι ήθελε να ακολουθήσει τα οικογενειακά βήματα και να ασχοληθεί με την υποκριτική. 

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Interview, εξήγησε πώς ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας άλλαξε την πορεία της ζωής του και τον οδήγησε σε μια διαφορετική επαγγελματική επιλογή.

Ο Ray αρχικά σχεδίαζε να φοιτήσει στο Boston College και να ασχοληθεί με το αμερικανικό ποδόσφαιρο, ένα άθλημα που αποτελούσε και κοινό σημείο αναφοράς στη σχέση του με τον πατέρα του. Ωστόσο, ένας σοβαρός τραυματισμός στο χέρι, ο οποίος συνοδεύτηκε από λοίμωξη MRSA, παραλίγο να οδηγήσει στον ακρωτηριασμό του.

Όπως περιέγραψε, η περιπέτεια της υγείας του τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι ήθελε πραγματικά να γίνει ηθοποιός. Παρά τον φόβο του να ανακοινώσει την απόφασή του στον Jack Nicholson, τελικά σπούδασε στο USC, όπου ανακάλυψε την αγάπη του για όλες τις πτυχές της κινηματογραφικής δημιουργίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι σπουδές του τον βοήθησαν να καταλάβει πως ο πατέρας του, παρά τη σπουδαία καριέρα του, δεν αποτελεί το μοναδικό σημείο αναφοράς στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Παρότι η επιθυμία του να τον κάνει περήφανο παραμένει σημαντική, ο Ray υπογράμμισε ότι η ενασχόλησή του με την υποκριτική αποτελεί κυρίως ένα προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας.

Στο μεταξύ, ο Jack Nicholson, ο οποίος έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή τα τελευταία χρόνια, είχε πραγματοποιήσει μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του στο επετειακό αφιέρωμα για τα 50 χρόνια του Saturday Night Live, τον Φεβρουάριο του 2025.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Imany: «Ο θυμός είναι η αρχή κάθε αλλαγής. Δεν γεννήθηκα για να αρέσω σε όλους»

Imany: «Ο θυμός είναι η αρχή κάθε αλλαγής. Δεν γεννήθηκα για να αρέσω σε όλους»

Η Imany δεν φοβάται τις δύσκολες λέξεις. Μιλά για τον θυμό ως κινητήρια δύναμη της κοινωνικής...
Autobahn – Το ηλεκτρονικό έπος των Kraftwerk που εξακολουθεί να δείχνει τον δρόμο

Autobahn – Το ηλεκτρονικό έπος των Kraftwerk που εξακολουθεί να δείχνει τον δρόμο

Πενήντα χρόνια μετά, το "Autobahn" των Kraftwerk παραμένει σημείο αναφοράς, επηρεάζοντας από τον...

Ο Nick Cave εξαπολύει νέα επίθεση στην AI μουσική

Υποστηρίζει ότι μετατρέπει τους δημιουργούς σε περιττούς θεατές της ίδιας τους της τέχνης.

Best of Network

38ο Athens Fashion Week: Μια επιτυχημένη εβδομάδα μόδας που ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής δημιουργικότητας
FASHION TRENDS
38ο Athens Fashion Week: Μια επιτυχημένη εβδομάδα μόδας που ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής δημιουργικότητας
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Mazarin Paris: Η τέχνη της υψηλής κοσμηματοποιίας μέσα από τη ματιά της Louise de Rothschild και του Keagan Ramsamy
FASHION NEWS
Mazarin Paris: Η τέχνη της υψηλής κοσμηματοποιίας μέσα από τη ματιά της Louise de Rothschild και του Keagan Ramsamy
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Confidence: Η νέα συλλογή του The C Edition μέσα από τα μάτια της δημιουργού του
FASHION TRENDS
Confidence: Η νέα συλλογή του The C Edition μέσα από τα μάτια της δημιουργού του
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η τέχνη του tailoring συναντά την πολυτέλεια του ταξιδιού στη νέα συνεργασία Thom Browne x Globe-Trotter
FASHION NEWS
Η τέχνη του tailoring συναντά την πολυτέλεια του ταξιδιού στη νέα συνεργασία Thom Browne x Globe-Trotter
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Αθήνα ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της στις 24 Νοεμβρίου – Ποιοι θα μας βάλουν σε γιορτινό mood στο Σύνταγμα
Προτεινόμενο
Η Αθήνα ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της στις 24 Νοεμβρίου – Ποιοι θα μας βάλουν σε γιορτινό mood στο Σύνταγμα
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Kim Kardashian αναγκάζεται να επιστρέψει 148 δολάρια σε όσους αγόρασαν το advent calendar της
Προτεινόμενο
Η Kim Kardashian αναγκάζεται να επιστρέψει 148 δολάρια σε όσους αγόρασαν το advent calendar της
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η εποχή του παλτό είναι εδώ
SHOPPING
Η εποχή του παλτό είναι εδώ
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Οι πιο κομψές boho μπλούζες που βρήκα στα Zara κάτω από 30€
SHOPPING
Οι πιο κομψές boho μπλούζες που βρήκα στα Zara κάτω από 30€
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Θυμάσαι τον Punch, το μαϊμουδάκι με το λούτρινο IKEA; Μεγάλωσε και φροντίζει τα μικρότερα μαϊμουδάκια
Προτεινόμενο
Θυμάσαι τον Punch, το μαϊμουδάκι με το λούτρινο IKEA; Μεγάλωσε και φροντίζει τα μικρότερα μαϊμουδάκια
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr