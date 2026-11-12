Η επιστροφή του Johnny Depp στο Hollywood και η υπόσχεση που δίνει στους θαυμαστές του

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Ο Johnny Depp ετοιμάζεται για την πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή στο Hollywood από το 2018, μετά τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Amber Heard, και την αποχώρησή του από το franchise Fantastic Beasts.

Το 2022, ο ηθοποιός δικαιώθηκε στη δίκη δυσφήμισης εναντίον της Amber Heard, με το δικαστήριο να του επιδικάζει αποζημίωση συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιστροφή του πραγματοποιείται μέσα από την ταινία Ebenezer, σε σκηνοθεσία Ti West, όπου υποδύεται τον Ebenezer Scrooge, έχοντας στο πλευρό του τους Ian McKellen, Rupert Grint και Daisy Ridley. Η πρεμιέρα της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στο The Independent, ο Depp εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη θερμή υποδοχή που λαμβάνει, υπογραμμίζοντας πως αισθάνεται ότι χρωστάει πολλά στους θαυμαστές που παρέμειναν στο πλευρό του τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές.

Παράλληλα, ο ηθοποιός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο Pirates of the Caribbean. Όπως ανέφερε στο Entertainment Weekly, θα ήθελε να συμβάλει σε ένα καλύτερο κλείσιμο της ιστορίας, ενώ δήλωσε πως θα συνεργαζόταν ξανά με τον παραγωγό Jerry Bruckheimer χωρίς δεύτερη σκέψη, καθώς τους συνδέει μια βαθιά φιλία και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Από την πλευρά του, ο Jerry Bruckheimer έχει ήδη εκφράσει την πιθανότητα επιστροφής του Depp στον εμβληματικό ρόλο του Captain Jack Sparrow, αναζωπυρώνοντας τις προσδοκίες των θαυμαστών για μια νέα περιπέτεια της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς.