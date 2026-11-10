Russell Brand: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και 6 μήνες φυλάκισης για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

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Ο Russell Brand καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης για τον βιασμό μίας γυναίκας και τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τριών ακόμη γυναικών.

Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός κρίθηκε ένοχος για τις τέσσερις κατηγορίες από το Southwark Crown Court, στις 5 Νοεμβρίου. Αντίθετα, αθωώθηκε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης.

Τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε αφορούσαν περιστατικά μεταξύ 2004 και 2009. Σύμφωνα με τον δικαστή Justice Bennathan, ο Brand αναμένεται να εκτίσει περίπου τα δύο τρίτα της ποινής του.

BREAKING: Russell Brand sentenced to 10 years and six months for rape and sexual assault.



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Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικαστής αναφέρθηκε στις ελαφρυντικές περιστάσεις, επισημαίνοντας ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από την τελευταία παράνομη πράξη του. Έλαβε επίσης υπόψη τη μετέπειτα δραστηριότητά του στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων, μειώνοντας κατά έναν χρόνο την ποινή που θα του επέβαλλε για τον βιασμό.

Από την πλευρά της, η Metropolitan Police χαρακτήρισε την καταδίκη σημαντικό ορόσημο. Ο επικεφαλής της έρευνας, Andy Furphy, περιέγραψε τον Brand ως επικίνδυνο δράστη και εξήρε το θάρρος των γυναικών που προχώρησαν σε καταγγελίες.

"They have shown immense bravery, dignity and resilience throughout."



Met Police Detective Superintendent Andy Furphy has praised the courage of Russell Brand's victims, hoping it provides some closure.



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Παράλληλα, σημείωσε ότι οι καταγγέλλουσες αναγκάστηκαν να αναβιώσουν τραυματικές εμπειρίες και να αντιμετωπίσουν έντονη δημοσιότητα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η δικαστική απόφαση θα τις βοηθήσει να προχωρήσουν στη ζωή τους.

Οι καταγγελίες έγιναν γνωστές πέρυσι και αφορούσαν συνολικά έξι γυναίκες, με τα περιστατικά να φέρεται ότι σημειώθηκαν μεταξύ 1999 και 2009. Ο Russell Brand είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές ή ότι οι ισχυρισμοί είχαν αλλοιωθεί.

Οι γυναίκες προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία μετά τις αποκαλύψεις του Channel 4 στην εκπομπή Dispatches και της εφημερίδας The Sunday Times, τον Σεπτέμβριο του 2023.