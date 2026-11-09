Ο Robert Pattinson υποψήφιος για τον νέο James Bond

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Ο Robert Pattinson διεκδικεί έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του κινηματογράφου, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για τον νέο James Bond. Ο πρωταγωνιστής του The Batman φέρεται να πέρασε από δοκιμαστικό για τον ρόλο του 007, σύμφωνα με πληροφορίες του The Hollywood Reporter.

Ο 40χρονος ηθοποιός συμμετείχε στα δοκιμαστικά που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Οκτωβρίου, μαζί με τους Callum Turner, Jack Lowden και Josh O’Connor. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ο Nicholas Hoult, ο οποίος είχε διεκδικήσει παλαιότερα τον ρόλο του Batman, πριν επιλεγεί ο Pattinson.

Η υποψηφιότητα του Robert Pattinson προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς μέχρι πρότινος θεωρούνταν απίθανο η παραγωγή να επιλέξει έναν ήδη παγκοσμίως αναγνωρισμένο σταρ για τον ρόλο του 007.

Ο Pattinson έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως οι Christopher Nolan, Robert Eggers και αδελφοί Safdie. Μάλιστα, συμμετείχε στην ταινία Tenet του Nolan, ενώ συνεργάστηκε και με τον Denis Villeneuve στην επερχόμενη ταινία Dune: Part 3, που αναμένεται στις 18 Δεκεμβρίου.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα του The Batman Part II, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε σημαντικές παραγωγές, όπως οι The Odyssey, The Drama και Primetime.

Η αναζήτηση του νέου 007 έρχεται 21 χρόνια μετά την επιλογή του Daniel Craig, ο οποίος αποχώρησε από τον ρόλο το 2021, έπειτα από πέντε ταινίες. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στο No Time to Die, ενώ το Skyfall του 2012 παραμένει η μοναδική ταινία του franchise που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.