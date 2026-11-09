Ο Robert Pattinson υποψήφιος για τον νέο James Bond

Ο Robert Pattinson πέρασε από δοκιμαστικό για τον ρόλο του 007. Ποιοι άλλοι ηθοποιοί διεκδικούν τον νέο James Bond;

Avopolis Team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Ο Robert Pattinson διεκδικεί έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του κινηματογράφου, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για τον νέο James Bond. Ο πρωταγωνιστής του The Batman φέρεται να πέρασε από δοκιμαστικό για τον ρόλο του 007, σύμφωνα με πληροφορίες του The Hollywood Reporter.

Ο 40χρονος ηθοποιός συμμετείχε στα δοκιμαστικά που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Οκτωβρίου, μαζί με τους Callum Turner, Jack Lowden και Josh O’Connor. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ο Nicholas Hoult, ο οποίος είχε διεκδικήσει παλαιότερα τον ρόλο του Batman, πριν επιλεγεί ο Pattinson.

Η υποψηφιότητα του Robert Pattinson προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς μέχρι πρότινος θεωρούνταν απίθανο η παραγωγή να επιλέξει έναν ήδη παγκοσμίως αναγνωρισμένο σταρ για τον ρόλο του 007.

Ο Pattinson έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως οι Christopher Nolan, Robert Eggers και αδελφοί Safdie. Μάλιστα, συμμετείχε στην ταινία Tenet του Nolan, ενώ συνεργάστηκε και με τον Denis Villeneuve στην επερχόμενη ταινία Dune: Part 3, που αναμένεται στις 18 Δεκεμβρίου.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα του The Batman Part II, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε σημαντικές παραγωγές, όπως οι The Odyssey, The Drama και Primetime.

Η αναζήτηση του νέου 007 έρχεται 21 χρόνια μετά την επιλογή του Daniel Craig, ο οποίος αποχώρησε από τον ρόλο το 2021, έπειτα από πέντε ταινίες. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στο No Time to Die, ενώ το Skyfall του 2012 παραμένει η μοναδική ταινία του franchise που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Πέθανε ο Richard Lloyd, συνιδρυτής και κιθαρίστας των Television

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου έφυγε μία από τις καθοριστικές κιθάρες της νεοϋορκέζικης punk, έπειτα από...

Leonard Cohen: Η τέχνη τού να αργείς

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, επιστρέφουμε στον δημιουργό που μας έμαθε την αξία των...

Η Alanis Morissette κυκλοφόρησε (μάλλον άκεφα) το πρώτο χριστουγεννιάτικο album της

Δεκατέσσερα τραγούδια, δύο originals, μερικοί απρόσμενοι guests και μία ακόμη διασκευή του “Last...

Best of Network

Οι New York Times θέλουν να αγοράσουν το Letterboxd
Προτεινόμενο
Οι New York Times θέλουν να αγοράσουν το Letterboxd
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Ancient Greek Sandals x Maria La Rosa: Οι κάλτσες παίρνουν τον πρώτο ρόλο στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα
FASHION TRENDS
Ancient Greek Sandals x Maria La Rosa: Οι κάλτσες παίρνουν τον πρώτο ρόλο στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
NewJeans: Η σκοτεινή πλευρά της K-pop και τα συμβόλαια ανήλικων stars
Προτεινόμενο
NewJeans: Η σκοτεινή πλευρά της K-pop και τα συμβόλαια ανήλικων stars
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Zuhair Murad x Aldo: Η υψηλή ραπτική συναντά το σύγχρονο party dressing
FASHION NEWS
Zuhair Murad x Aldo: Η υψηλή ραπτική συναντά το σύγχρονο party dressing
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Olivia Rodrigo με Cynthia Nixon στο "Take Me Home (4 Christmas)" μάς βάζει σε xmas mood
Προτεινόμενο
Η Olivia Rodrigo με Cynthia Nixon στο "Take Me Home (4 Christmas)" μάς βάζει σε xmas mood
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
38ο Athens Fashion Week: Από τα πολύχρωμα prints του Dassios στο glamorous φινάλε του Maison Zoulias
FASHION NEWS
38ο Athens Fashion Week: Από τα πολύχρωμα prints του Dassios στο glamorous φινάλε του Maison Zoulias
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Russell Brand: Ένοχος για βιασμό και 3 σεξουαλικές επιθέσεις
Προτεινόμενο
Russell Brand: Ένοχος για βιασμό και 3 σεξουαλικές επιθέσεις
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Tilda Swinton, μας μυεί στο πολύτιμο, άγριο σύμπαν του οίκου Cartier
FASHION NEWS
Η Tilda Swinton, μας μυεί στο πολύτιμο, άγριο σύμπαν του οίκου Cartier
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Ο Aladdin επέστρεψε σε κόμικ, με τέλεια ιστορία για το Τζίνι
Προτεινόμενο
Ο Aladdin επέστρεψε σε κόμικ, με τέλεια ιστορία για το Τζίνι
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr